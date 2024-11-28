聽新聞
0:00 / 0:00
影／桃園天道盟結盟竹聯幫販毒 找移工經營會館賣同鄉
桃園市天道盟至尊會高姓男子涉與竹聯幫太極堂李姓、陳姓成員合作，除提供原料外，也委由越南移工經營KTV會館，分裝毒品咖啡包販售給台灣人或外籍移工牟利，檢警去年9月迄今展開5波搜索，帶回涉案高男等12人，查扣安非他命等各類毒品，市價超過1150萬元，檢方訊後聲押李等3人獲准。
刑事局電偵大隊偵二隊在去年6月間網路巡邏時，發現桃園市天道盟高姓男子（28歲）涉成立毒品咖啡包分裝場，將毒品原料分裝、壓製成毒咖啡包與錠劑搖頭丸以販賣給熟客，還聘請越南籍武姓移工（25歲）經營移工KTV會館，供給移工開毒趴牟取暴利。
電偵二隊報請桃園地檢署金股檢察官指揮後，與桃園市平鎮、楊梅、八德警分局、台中市第六警分局、台東縣刑大偵三隊合組專案小組偵辦。
檢警溯源發現，高男等人因毒品咖啡包供不應求，還提供毒品原料給竹聯幫太極堂李姓（27歲）、陳姓成員（28 歲），由李等人成立的毒品咖啡包代工分裝廠，進行代客分裝毒品咖啡包，以供應毒品市場需求。
檢警從去年9月至今年9月期間，發動5波搜索拘提勤務，帶回高男等涉案12人，查扣3000顆毒咖啡搖頭丸、數千包毒咖啡包、K他命、毒品咖啡膠囊106顆、分裝器具等贓證物，初估毒品市價超過1150萬元，全案警詢後依毒品等罪，移送桃園地檢署偵辦，檢方聲押李男等3人獲准，其餘涉案人獲2萬元至8萬元交保。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言