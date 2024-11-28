快訊

南韓遇117年來最強降雪！上百航班被取消 癱瘓交通已釀3死

出國旅遊如何確保護照不失竊？專家揭放身上一處最容易被扒走

台中公捷處長性騷遭免職 差2年退休+月薪代價逾千萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

影／桃園天道盟結盟竹聯幫販毒 找移工經營會館賣同鄉

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

桃園市天道盟至尊會高姓男子涉與竹聯幫太極堂李姓、陳姓成員合作，除提供原料外，也委由越南移工經營KTV會館，分裝毒品咖啡包販售給台灣人或外籍移工牟利，檢警去年9月迄今展開5波搜索，帶回涉案高男等12人，查扣安非他命等各類毒品，市價超過1150萬元，檢方訊後聲押李等3人獲准。

刑事局電偵大隊偵二隊在去年6月間網路巡邏時，發現桃園市天道盟高姓男子（28歲）涉成立毒品咖啡包分裝場，將毒品原料分裝、壓製成毒咖啡包與錠劑搖頭丸以販賣給熟客，還聘請越南籍武姓移工（25歲）經營移工KTV會館，供給移工開毒趴牟取暴利。

電偵二隊報請桃園地檢署金股檢察官指揮後，與桃園市平鎮、楊梅、八德警分局、台中市第六警分局、台東縣刑大偵三隊合組專案小組偵辦。

檢警溯源發現，高男等人因毒品咖啡包供不應求，還提供毒品原料給竹聯幫太極堂李姓（27歲）、陳姓成員（28 歲），由李等人成立的毒品咖啡包代工分裝廠，進行代客分裝毒品咖啡包，以供應毒品市場需求。

檢警從去年9月至今年9月期間，發動5波搜索拘提勤務，帶回高男等涉案12人，查扣3000顆毒咖啡搖頭丸、數千包毒咖啡包、K他命、毒品咖啡膠囊106顆、分裝器具等贓證物，初估毒品市價超過1150萬元，全案警詢後依毒品等罪，移送桃園地檢署偵辦，檢方聲押李男等3人獲准，其餘涉案人獲2萬元至8萬元交保。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園市天道盟、竹聯幫成員涉嫌合作販毒，檢警去年迄今發動五波搜索、攻堅行動，帶回涉案12人，查扣毒品市價破千萬。記者陳宏睿／翻攝
桃園市天道盟、竹聯幫成員涉嫌合作販毒，檢警去年迄今發動五波搜索、攻堅行動，帶回涉案12人，查扣毒品市價破千萬。記者陳宏睿／翻攝
桃園市天道盟、竹聯幫成員涉嫌合作販毒，檢警去年迄今發動五波搜索、攻堅行動，帶回涉案12人，查扣毒品市價破千萬。記者陳宏睿／翻攝
桃園市天道盟、竹聯幫成員涉嫌合作販毒，檢警去年迄今發動五波搜索、攻堅行動，帶回涉案12人，查扣毒品市價破千萬。記者陳宏睿／翻攝
桃園市天道盟、竹聯幫成員涉嫌合作販毒，檢警去年迄今發動五波搜索、攻堅行動，帶回涉案12人，查扣毒品市價破千萬。記者陳宏睿／翻攝
桃園市天道盟、竹聯幫成員涉嫌合作販毒，檢警去年迄今發動五波搜索、攻堅行動，帶回涉案12人，查扣毒品市價破千萬。記者陳宏睿／翻攝
桃園市天道盟、竹聯幫成員涉嫌合作販毒，檢警去年迄今發動五波搜索、攻堅行動，帶回涉案12人，查扣毒品市價破千萬。記者陳宏睿／翻攝
桃園市天道盟、竹聯幫成員涉嫌合作販毒，檢警去年迄今發動五波搜索、攻堅行動，帶回涉案12人，查扣毒品市價破千萬。記者陳宏睿／翻攝

毒品 移工 竹聯幫

延伸閱讀

曾是桃園地標！「桃園巨蛋」歷經30年不堪使用　2.5億整修盼重生

落實安居緝毒 卓榮泰嘉勉澎湖檢警調海巡破大麻案

桃園旅宿慶祝12強奪冠 知名飯店晚餐憑賽事票根免費吃

影／隨叫隨到...藥頭網賣毒咖啡包開車外送 1年跑12萬公里

相關新聞

影／桃園天道盟結盟竹聯幫販毒 找移工經營會館賣同鄉

桃園市天道盟至尊會高姓男子涉與竹聯幫太極堂李姓、陳姓成員合作，除提供原料外，也委由越南移工經營KTV會館，分裝毒品咖啡包...

在基隆關攔下毒品 破獲逾1噸製造「喵喵」毒品先驅原料

調查局航業調查處台中調查站在屏東地檢署檢察官陳昱璇指揮下，日前在新北市八里區台北港攔查偽以「化妝品原料」名義自大陸地區進...

印度空運來台 警攔135kg依托咪酯

依托咪酯類「喪屍煙彈」危害嚴重，行政院昨公告從三級毒品改列二級。有販毒集團從印度以空運貨櫃輸入依托咪酯被攔截，檢警查獲一...

逾噸「喵喵」原料 調查局查獲

調查局航業調查處台中調查站獲報，在新北市八里區台北港攔查一批大陸進口「化妝品原料」，搜出製造第三級毒品俗稱「喵喵」的先驅...

邊吸安邊哺乳 女嬰亡 媽起訴

新北市一名有毒品前科的涂姓新手媽媽，今年元旦生下女兒，仍不知克制毒癮，於租屋處房間內邊吸食安非他命邊哺育母乳，一個多月後...

台中檢察官温雅惠緝毒有功 行政院長卓榮泰今嘉勉表揚

台中地檢署檢察官温雅惠今年指揮霧峰警分局偵辦販毒案件，起訴涉案8人，查扣大麻菸彈、依托咪酯等各類毒品，温今早由行政院長卓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。