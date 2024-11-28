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逾噸「喵喵」原料 調查局查獲

聯合報／ 記者游振昇／台中報導

調查局在關口截毒，破獲逾1噸製造「喵喵」的毒品先驅原料。圖／調查局航業調查處台中調查站提供
調查局在關口截毒，破獲逾1噸製造「喵喵」的毒品先驅原料。圖／調查局航業調查處台中調查站提供
調查局航業調查處台中調查站獲報，在新北市八里區台北港攔查一批大陸進口「化妝品原料」，搜出製造第三級毒品俗稱「喵喵」的先驅原料，重逾一公噸。檢警調逮捕邱姓男子等三人，屏東地檢署聲請羈押獲准。

航中站年中接獲關務署台中關通報，數批甲胺等化學原料以名實不符方式進口來台，甲胺是多項化學合成毒品重要反應物質，航中站對進口公司及收貨對象過濾，發現案關對象之四十二歲邱姓男子與調查局長期監控的南部製毒集團有關，將資料提供關務署作為密報情資。

關務署基隆關今年九月通報，邱再度以「化妝品原料」名義自大陸地區進口海運貨櫃，經開櫃檢驗為第四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」達一○○六點四公斤，航中站報請屏東地檢署指揮，統合調查局多個外勤站，及警政署保三總隊、屏東縣警方共同偵辦。

專案組人員九月十日到屏東縣內埔鄉逮捕出面領貨的卅八歲張姓男子，再前往公司負責人邱姓男子住處及倉庫搜索，查獲化學原料、防毒面具等證物，接著拘提聯繫貨物進口的七十一歲沈姓男子，三人依毒品罪嫌移送，經檢方聲押獲准。

航中站指出，這批第四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」，是製造第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」，俗稱「喵喵」的先驅物，若製毒成功，市價逾七億元。

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屏東縣 毒品

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在基隆關攔下毒品 破獲逾1噸製造「喵喵」毒品先驅原料

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