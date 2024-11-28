印度空運來台 警攔135kg依托咪酯

警政署保三總隊破獲可製一三五萬顆「喪屍煙彈」的史上最大量依托咪酯毒品，行政院長卓榮泰（左二）昨視察時，向保三總隊長黃家琦（右二）握手致意。記者林俊良／攝影 依托咪酯類「喪屍煙彈」危害嚴重，行政院昨公告從三級毒品改列二級。有販毒集團從印度以空運貨櫃輸入依托咪酯被攔截，檢警查獲一三五公斤為歷來最大量，估算可製成市價廿七億元的一三五萬顆煙彈，逮捕收貨葉姓男子，檢方依毒品罪起訴。

據調查，依托咪酯在印度是藥品，台灣一間貿易公司申報進口化學品六十五公斤，上月八日抵達高雄機場，改報二六五公斤；保安警察第三總隊第二大隊起疑檢查，搜出依托咪酯粉末一三五公斤，十一日跟監物流發現由不知情貨運司機載貨，在國道仁武交流道旁某超商停車。

卅四歲葉姓男子搭計程車到場收貨當場被捕，他稱受託以廿萬元代價收貨，不知依托咪酯是毒品，以為是藥品。橋頭地檢署聲押禁見獲准，昨依毒品罪起訴。

另警方首度查獲以化學品縮水甘油酸「P2P」法製造安非他命，有別於以往紅磷法、艾德蒙法，研判因麻黃鹼類取得不易。

廿八歲林姓男子向卅四歲鄭姓男子承租花蓮縣秀林鄉民有部落鐵皮屋製毒；刑事局偵三大隊獲報，九月卅日搜出安非他命成品卅一公斤、半成品十公斤及四級毒品苯基丙酮廿公斤、1-苯基-2-硝基丙烯九六○公克、原料二五五公斤，價值二億元。

警方拘提二人，林稱上網學製毒尚未賣出，鄭則稱不知情，花蓮地檢署均聲押禁見獲准，本月廿二日依毒品罪起訴，並通緝在逃二名共犯。

高檢署上月一日至本月九日執行安居緝毒專案，重點查緝依托咪酯，查獲依托咪酯類二二五點六公斤、煙彈一萬○五八六顆、製造工廠及分裝場七十六座；製造、運輸、販賣四一二人及施用三八七人、持有八九四人。

行政院長卓榮泰昨赴刑事局視察成果說，依托咪酯列二級毒品，更有刑責強度及壓制力，可更有力查緝，先前警察及民眾因毒品發生悲劇，政府更有責任杜絕；青少年容易取得電子煙，他要求教育單位推行「無毒校園」，對毒品零容忍。

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