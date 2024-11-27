台中檢察官温雅惠緝毒有功 行政院長卓榮泰今嘉勉表揚

台中地檢署檢察官温雅惠今年指揮霧峰警分局偵辦販毒案件，起訴涉案8人，查扣大麻菸彈、依托咪酯等各類毒品，温今早由行政院長卓榮泰表揚為緝毒有功人員。

台中地檢署表示，檢察官温雅惠遏阻新興毒品氾濫，成功瓦解販毒集團，今年獲選緝毒有功人員，今早由檢察長張介欽率同，參與台灣高等檢察署、刑事局在刑事局偵防大樓舉辦「第11波安居緝毒專案暨重大毒品案件發布記者會」，由行政院卓榮泰院長親自嘉勉表揚。

台中地檢署指出，檢察官温雅惠從今年3月起，指揮台中市霧峰警分局，偵辦以通訊軟體Facetim 散布販毒訊息的不法集團，偵辦期間持續向上溯源，善用誘捕偵查、數位採證、遠端監控等科技工具，陸續發動4波查緝行動。

全案查扣大麻、大麻菸彈、K他命、毒品咖啡包、神仙水、依托咪酯（俗稱喪屍菸彈）等各類毒品，將組織中的運毒司機、 倉儲、控機、帳房、金主等上、下游成員一網打盡，截至10月間，已對集團成員被告8人提起公訴，聲請法院宣告沒收犯罪所得。

台中地檢署呼籲，毒品為萬惡根源，危害國人身心健康，對家庭及社會都是沉重負擔，時下依托咪酯、彩虹菸等新興毒品，更加衍生重大危害社會案件，為遏阻新興毒品氾濫，中檢將結合緝毒六大系統，形成嚴密的緝毒網絡，加強掃蕩、積極溯源，依法查扣犯罪所得及工具，為落實行政院「新世代反毒策略行動綱領」持續努力，維護國人健康與安全。

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