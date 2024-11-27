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打詐行動綱領2.0 力拚一年攔阻6萬則詐騙廣告

中央社／ 台北27日電

行政院會明天擬通過新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0，從識詐、堵詐、防詐、阻詐和懲詐5大面向，設定22項指標。內政部次長馬士元表示，攔阻網路社群平台詐騙廣告部分，此次目標為一年攔阻6萬則，且還會視情況滾動檢討。

行政院會明天將討論、通過「打詐行動綱領2.0」，預計明年1月上路，但未設定落日期限，而是會隨詐騙型態、實施成效等滾動式調整。行政院政務委員林明昕與身兼行政院打擊詐欺指揮中心指揮官的馬士元今天向媒體說明2.0內容與策略。

「打詐行動綱領2.0」有識詐、堵詐、防詐、阻詐和懲詐5大面向，共設定22項指標。識詐重點，包含增加接觸打詐宣導人次達5000萬人次以上，希望每一個台灣人至少能接觸到2次以上的識詐宣導；再者是要求金融機構發送攔阻詐騙訊息；以及國際來話會通知注意詐騙；還會針對青少年加強法治觀念宣導，避免青年淪為車手。

堵詐部分，主要針對電信業者，重點包括攔阻境外來話、預付卡實名制且與出境資料勾稽、攔阻不當商業簡訊，並運用AI辨識攔阻網域型詐騙；懲詐方面，包括查緝虛擬資產犯罪、加強國際合作交換打詐資訊，以及被害人詐騙金額返還等。

至於防詐，重點指標則是強化網路詐騙訊息通報、降低詐騙網站降低觸及、111短碼簡訊、電商個資行政監察、洗錢聯防查核，以及遊戲點數防詐機制；阻詐部分關鍵則有建立涉詐金融帳戶預警資料、建立信用卡詐欺犯罪通報平台、管理虛擬貨幣交易，以及加強管理託運包裹。

馬士元說，過往打詐行動綱領偏向堵漏，而2.0版本重點是以打詐四法為工具，系統性從源頭打擊詐騙，阻斷7大詐騙產業鏈，包含金融、虛擬貨幣、電信、網路廣告平台、第三方支付、電商、網路遊戲，盼能達成「強化防詐意識、減少發生數、降低財損數」3目標。

他提到，打詐四法規定，網路平台業者廣告實名制，因此「打詐行動綱領2.0」設定一年攔阻6萬則詐騙廣告的KPI，且會視情況檢討調整；而電信詐欺部分，則設定攔阻600萬通境外來話。

馬士元也提到，詐騙型態多變，目前有部分詐騙集團會在一般社交場合鎖定退休族群，再透過加Line方式誘使民眾投資，以「養、套、殺」模式取信民眾，被害者發現遭詐時，通常已損失上千萬資金；或是車手逐漸不透過ATM提領，改向被害者收取現金等，甚至是有來台觀光旅客擔任車手的情形，都增加因應難度，因此打詐行動綱領2.0也會依詐騙型態變化去作調整，不會一成不變。

打詐 網路遊戲 詐騙集團

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