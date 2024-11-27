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落實安居緝毒 卓榮泰嘉勉澎湖檢警調海巡破大麻案

中央社／ 澎湖縣27日電

澎湖地檢署今年9月間，查獲今年最大宗的貨櫃運輸大麻案，行政院長卓榮泰今天在安居緝毒專案暨重大毒品案記者會中，對澎湖檢警調與海巡等單位給予肯定及慰勉。

台灣高等檢察署今天在內政部警政署刑事警察局舉行「113年第11波安居緝毒專案暨重大毒品案件發布記者會」，展現政府強力打擊毒品犯罪成果及決心，澎湖地檢署檢察長陳佳秀偕同緝毒團隊向行政院長卓榮泰、法務部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗、台灣高等檢署檢察長張斗輝等人進行個案報告。

澎湖地檢署發布新聞指出，澎湖地檢署主任檢察官郭耿誠今年9月11日指揮海委會海巡署偵防分署澎湖查緝隊、法務部調查局中部地區機動工作站、高雄市政府警察局鹽埕分局等單位，在澎湖縣湖西鄉尖山碼頭破獲澎湖首起貨櫃運輸大麻案，成功攔阻運毒集團以澎湖為中繼站，企圖以貨櫃轉運大麻至台灣本島地區發散的計劃，扣得大麻總毛重高達近687公斤，數量驚人，為今年所查獲最大宗大麻運輸案。

澎湖地檢專案小組經逾2個月偵辦，11月19日偵結，柯姓主嫌等8人依毒品危害防制條例起訴，其中柯姓與陳姓2人運毒核心，請法院從重量刑，以示懲儆。

澎湖地檢署表示，毒品對於國人健康及安全危害重大，強調將持續依照行政院頒布的「新世代反毒策略」，結合各大緝毒系統強力緝毒，全力溯源斷根，積極遏止毒品犯罪，構建國民安居的幸福家園。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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