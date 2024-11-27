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高雄男租高檔住宅分裝喪屍煙彈 流入黑市估逾2千萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

曾姓男子藏身高雄橋頭某高檔大樓，在屋內開設「喪屍煙彈」分裝場，橋頭地檢署日前指揮岡山分局發動搜索，在屋內起獲美托咪酯1袋（毛重917公克）、調製工具等物，曾男還印名片大打廣告，檢方今依製造第三級毒品罪嫌偵結起訴，建請法院處曾男有期徒刑12年。

檢警調查，曾男今年9月30日向綽號「阿飽」之人以75 萬元購得美托咪酯1包，事後在高雄橋頭區新東一街承租高檔住宅，在屋內分裝美托咪酯煙彈。

高雄檢警日前掌握情資，確認曾男在屋內分裝煙彈，鎖定曾男行蹤後指揮岡山分局發動搜索，在屋內查獲美托咪酯1袋（毛重917公克）、調製工具等物。

檢警依據曾男持有的原料，推估可分裝約1 萬顆電子煙彈，市面價格約2000萬元，曾為了拓展販毒管道，還QR-CODE名片行銷販賣，不把檢警當一回事。

橋檢表示，「喪屍煙彈」其內容物的毒物成分即為「美托咪酯」及「依托咪酯」，吸食之後會立即產生麻醉效果，造成吸食者無法思考、控制自身行為，甚至引發異常顫抖、抖動等危險行為，近期發生多起吸食後毒駕之重大交通事故，造成2起員警因公殉職。

檢方審酌，近來施用喪屍煙彈」毒駕案件頻傳，曾男主觀上應可預見本案毒品製造後將對社會危害甚鉅，竟仍因貪圖高額之利益而執意為本案犯行，可見其惡性重大，起訴後建請法院從重量處有期徒刑 12年。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

曾姓男子將租屋處當喪屍煙彈分裝場，市價估逾2千萬元。記者張議晨／翻攝
曾姓男子將租屋處當喪屍煙彈分裝場，市價估逾2千萬元。記者張議晨／翻攝

喪屍煙彈 毒品

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