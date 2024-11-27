88槍擊案指使者？學甲慈濟宮王文宗遭訴 高分院5理由認舉證不足

台南88槍擊案，檢方起訴認「紅龜」洪政軍教唆槍手孔祥志犯下槍擊案，學甲慈濟宮董事長王文宗資助洪、孔兩人在大陸藏匿，一審判洪政軍10年、孔祥志8年，王文宗6月，二審今宣判，原審無罪李奇漢改以幫助犯定罪判1年，其餘7人均駁回，而檢方起訴王文宗是幕後指使者，二審提5理由認舉證不足。

台南高分院指出，原審漏未斟酌被告李奇漢明知孔祥志開槍計畫，仍載送孔祥志前往武聖夜市，並為孔祥志處理犯後換裝衣物等行為，應構成幫助孔祥志犯恐嚇危害安全罪，原審仍諭知李奇漢無罪，認事用法乃有違誤。

原審對李奇漢被訴恐嚇危害安全部分諭知無罪的判決，無可維持，撤銷改判，認李奇漢幫助犯恐嚇危害安全罪處1年。

面對檢方起訴指學甲慈濟宮董事長王文宗是槍擊指使者，台南高分院提5項理由說明，檢察官僅能證明王文宗「使通緝犯洪政軍隱避」犯行，並不能證明是王文宗為洪政軍、孔祥志2人安排偷渡至大陸地區、提供偷渡費用或偷渡大陸期間生活開銷實質經濟支援等事宜。

或僅可證明王文宗與被害人郭再欽、謝財旺原先於私誼及政治上均有緊密互動，迄2018年議長選舉後，即與郭再欽、謝財旺決裂，檢察官既未舉證與郭再欽、謝財旺2人經濟、政治立場對立者，除王文宗外，無其他仇家或怨隙者存在，自不能僅憑王文宗與郭再欽、謝財旺於2018年後關係惡劣、政治立場對立，即遽予推論本件槍擊案必定是王文宗隱身幕後主導、支持本件槍擊案進行。

另洪政軍到案後，經警發現其所持用iPhone13 PRO手機內聯絡人名稱中，將王文宗記載為「老闆」，或者洪政軍自承其口頭會跟著楊展華稱呼王文宗「董仔」、「老闆」，然王文宗是慈濟宮及水產公司董事長，又是洪政軍好朋友楊展華的老闆，該稱呼經核與社會上人情世故並無違背，尚難以此逕認王文宗指揮洪政軍從事88槍擊案件。

台南高分院表示，王文宗持有手機門號與被告洪政軍持有扣案手機僅有一個號碼差別，但王文宗已陳明：此二門號都是他在大陸同時申辦的，他在大陸與洪政軍碰面的時候，洪政軍說需要手機、門號在大陸生活，他本於朋友情誼而提供給洪政軍使用，僅能證明使通緝犯洪政軍隱避犯行。

檢察官主張，孔祥志向友人預告即將開槍時，友人詢問孔祥志對象是誰，孔祥志回稱「謝財旺」、「台南市議員」、「王文宗」，孔祥志應是說溜嘴將幕後老闆說出，是誤將通聯時序顛倒，且屬臆測，尚乏證據證明。