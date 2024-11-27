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花蓮絕命毒師躲深山 首用非管制原料製毒仍被逮

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮28歲林姓男子、34歲鄭姓男子與同夥，首次使用非管制「BMK縮水甘油酸」，7月間躲在秀林鄉製造安非他命，現場有循環機跟反應器等，場景就像是知名美劇「絕命毒師」。檢警利用空拍機、車輛跟監等方式蒐證，一舉破獲製毒集團，檢方依法起訴，並通緝其餘逃逸的2人。

林男、鄭男、謝男、莊男4人組成製毒集團，承租秀林鄉一處鐵皮屋，購置專供製作第二級毒品甲基安非他命化學原料、高低溫循環機、異丙醇加熱器、雙層玻璃反應器等，並在台灣首次使用「BMK縮水甘油酸（BMK Glycidic Acid）」非管制化學品，取得第四級毒品苯基丙酮成品後，進而製造安非他命。

花蓮地檢署檢察官江昂軒指揮花蓮縣警察局新城分局、刑事警察大隊、內政部警政署刑事警察局、花蓮港務警察總隊等單位組成專案小組查緝，9月30日查獲毒品1萬321.45公克純安非他命、1371.11公克苯基丙酮、262.64公克1-苯基-2硝基丙烯、7包安非他命，及1支仿MP5K衝鋒槍改造槍枝、365顆子彈、4顆霰彈等違禁物。

花蓮地檢署主檢廖榮寬指出，過去製毒者大多用管制原料製毒，這起案件首次用非管制原料提煉製毒，引起檢警的重視，相信未來中央毒品審議小組有可能將「BMK縮水甘油酸」納入管制，避免製毒者輕易取得原料。

地檢署依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例向法院提起公訴，另目前謝男、莊男逃逸，檢方也發起通緝，盡快將2人緝捕歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

花蓮有4名子南組成製毒集團，承租秀林鄉一處鐵皮屋製毒。圖／花蓮地檢署提供
花蓮有4名子南組成製毒集團，承租秀林鄉一處鐵皮屋製毒。圖／花蓮地檢署提供
花蓮28歲林姓男子、34歲鄭姓男子與同夥，首次使用非管制「BMK縮水甘油酸」，7月間躲在秀林鄉製造安非他命，仍北檢警破獲。圖／花蓮地檢署提供
花蓮28歲林姓男子、34歲鄭姓男子與同夥，首次使用非管制「BMK縮水甘油酸」，7月間躲在秀林鄉製造安非他命，仍北檢警破獲。圖／花蓮地檢署提供
花蓮製毒集團購置高低溫循環機、異丙醇加熱器、雙層玻璃反應器等，並首次使用「BMK縮水甘油酸」非管制化學品，製造安非他命。圖／花蓮地檢署提供
花蓮製毒集團購置高低溫循環機、異丙醇加熱器、雙層玻璃反應器等，並首次使用「BMK縮水甘油酸」非管制化學品，製造安非他命。圖／花蓮地檢署提供
花蓮製毒集團購置高低溫循環機、異丙醇加熱器、雙層玻璃反應器等，並首次使用「BMK縮水甘油酸」非管制化學品，製造安非他命。圖／花蓮地檢署提供
花蓮製毒集團購置高低溫循環機、異丙醇加熱器、雙層玻璃反應器等，並首次使用「BMK縮水甘油酸」非管制化學品，製造安非他命。圖／花蓮地檢署提供
花蓮製毒集團擁有1支仿MP5K衝鋒槍改造槍枝、365顆子彈、4顆霰彈等違禁物，遭檢警查獲。圖／花蓮地檢署提供
花蓮製毒集團擁有1支仿MP5K衝鋒槍改造槍枝、365顆子彈、4顆霰彈等違禁物，遭檢警查獲。圖／花蓮地檢署提供

毒品 花蓮

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