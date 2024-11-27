喪屍煙彈今升二級毒品！史上查獲最大量 印度走私135公斤市價27億

依托咪酯類「喪屍煙彈」毒駕危害嚴重，行政院今公告從三級毒品改列二級毒品。檢警上月起執行安居緝毒專案，查獲從印度走私依托咪酯135公斤來台，估算可製成市價27億元的135萬顆煙彈，為歷來查獲最大量。

據調查，販毒集團從印度以空運貨櫃輸入依托咪酯，上月8日抵達高雄機場，原以化學品申報65公斤，抵台後改報265公斤；保安警察第三總隊起疑監控，貨物11日由不知情貨運司機載走，經國道仁武交流道下一間超商旁停放，34歲葉姓男子搭計程車前往點貨，警方逮捕他，搜出依托咪酯135公斤。

葉打零工為生，曾有施用毒品紀錄，稱受託以20萬元代價領貨，不知依托咪酯是毒品，以為是藥品。橋頭地檢署聲押禁見獲准，昨依毒品罪起訴。

另外，28歲林姓男子今年6月向34歲鄭姓男子，承租花蓮縣秀林鄉民有部落的鐵皮屋製造安非他命；刑事局偵三大隊第三隊接獲線報，9月30日搜索鐵皮屋，查獲安非他命成品31公斤、半成品10公斤及四級毒品苯基丙酮20公斤、1-苯基-2-硝基丙烯960公克、原料255公斤，價值共2億元。

這是國內首度查獲以化學品縮水甘油酸（BMK）製造安非他命，警方在鐵皮屋拘提林，從花蓮市區帶回鄭拘提。林稱，上網學習製毒，尚未賣出；鄭稱不知情。花蓮地檢署聲押禁見兩人獲准，本月22日依毒品罪起訴。

高檢署上月1日至本月9日執行安居緝毒專案，重點查緝依托咪酯，查獲依托咪酯類製造、運輸、販賣412人，施用387人，持有894人；查獲重量225.6公斤，製造工廠及分裝場76座，煙彈1萬0586顆。

專案共查獲2313人，其中製造、運輸、販賣1088人，羈押218人；查獲毒品4160公斤、破獲製毒工廠、分裝場、植栽場共103座，查扣混毒品咖啡包2萬8144包。行政院長卓榮泰今赴刑事局視察成果，要求持續打擊毒品。