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影／隨叫隨到...藥頭網賣毒咖啡包開車外送 1年跑12萬公里

聯合報／ 記者王長鼎黃子騰／新北即時報導

新北市刑大日前查獲張姓男子透過網路涉嫌販售毒咖啡包，1年多來開車外送里程數累計近12萬公里，查扣現金277萬餘元，起出4公斤K他命、毒品咖啡包4755包、搖頭丸11包及卡西酮粉末。警詢後依毒品罪嫌移新北地檢署偵辦，檢方訊後向法院聲押獲准。

張姓男子（38歲）涉嫌利用網路張貼販售毒咖啡包訊息，新北市刑大日前循線持搜索票前往新北市三重區埋伏，趁張男準備出門面交送貨，一舉逮捕到案，並在其租屋處查獲K他命63包，共重4131.2公克、毒品咖啡包4755包、搖頭丸11包，重2342.7公克、卡西酮粉末1包，重1016公克及販毒所得277萬餘元等證物，總市值高達1000萬元，成功瓦解一條毒品供應鏈。

據了解，喜歡開車的張男為加快交易獲取不法暴利，去年10月購入1輛公里數還不到1萬公里的二手休旅車，自去年起在網路接受訂貨後，採隨叫隨到方式，主打薄利多銷、外送到府的服務，面交送貨範圍不僅包括大台北地區，連高雄也親自開車送貨面交，常常1天跑3、400公里，為提神1天花500元買檳榔，日前警方查獲時，該車累計公里數已暴增達13萬427公里。

警詢後依毒品罪嫌移新北地檢署偵辦，檢方訊後向法院聲押獲准。新北市刑大呼籲，販賣第三級毒品K他命，可處7年以上有期徒刑並可併科1000萬元以下罰金，切勿因牟取不法利益而存有僥倖心理，凡走過並留下痕跡，將持續打擊毒品犯罪，斷絕毒品供應鏈，避免毒品戕害國人身心健康。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市刑大查獲張姓男子透過網路涉嫌販售毒咖啡包，1年多來開車外送里程數累計近12萬公里，查扣現金277萬餘元，起出4公斤K他命、毒品咖啡包4755包、搖頭丸11包及卡西酮粉末。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大查獲張姓男子透過網路涉嫌販售毒咖啡包，1年多來開車外送里程數累計近12萬公里，查扣現金277萬餘元，起出4公斤K他命、毒品咖啡包4755包、搖頭丸11包及卡西酮粉末。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大查獲張姓男子透過網路涉嫌販售毒咖啡包，1年多來開車外送里程數累計近12萬公里，查扣現金277萬餘元，起出4公斤K他命、毒品咖啡包4755包、搖頭丸11包及卡西酮粉末。記者王長鼎／翻攝
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