在基隆關攔下毒品 破獲逾1噸製造「喵喵」毒品先驅原料

調查局航業調查處台中調查站在屏東地檢署檢察官陳昱璇指揮下，日前在新北市八里區台北港攔查偽以「化妝品原料」名義自大陸地區進口海運貨櫃貨物，實則走私製造第三級毒品俗稱喵喵的第四級毒品先驅原料淨重1006.4公斤，循線溯源查緝逮捕虛偽進口之關公司邱姓負責人等3人。

這次查毒行動，結合調查局南部地區機動工作站、屏東縣調查站、南投縣調查站、嘉義市調查站、內政部警政署保安警察第三總隊第一大隊、屏東縣政府警察局內埔分局等單位組成專案組，聯合財政部關務署基隆關過濾可疑艙單資料，瓦解南部重量級製毒先驅原料走私集團。

航中站今年年中接獲關務署台中關通報，有數批甲胺等化學原料以名實不符方式進口來臺，甲胺是多項化學合成毒品的重要反應物質，航中站對對案關進口公司及收貨對象過濾分析比對，赫然發現案關對象之一邱員竟與調查局南部處站長期監控製毒集團有關。

再將所蒐獲資料提供關務署作為密報情資，今年9月關務署基隆關通報密報對象以「化妝品原料」名義自大陸地區進口海運貨櫃貨物，經開櫃檢驗為第四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」，航中站即報請屏東地檢署檢察官陳昱璇指揮偵辦。

專案組人員今年9月10日到屏東縣內埔鄉，以現行犯逮捕出面簽領案貨張姓嫌犯，再持搜索票前往公司負責人邱男住處及藏放毒品先驅原料倉庫搜索，當場查獲化學原料、防毒面具等證物，持續向上溯源，陸續將主嫌邱姓負責人及負責聯繫貨物進口沈姓共犯拘提到案，詢問後主嫌邱姓男子等3人皆由檢察官向屏東地方法院聲請羈押獲准。