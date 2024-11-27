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影／卓揆視察「第11波安居緝毒專案」展現政府緝毒決心

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導

行政院長卓榮泰上午赴警政署刑事局主持「第11波安居緝毒專案」暨重大毒品案件成果發表，由內政部政務次長馬士元、法務部部長鄭銘謙、財政部常務次長謝鈴媛、警政署署長張榮興等各相關單位首長陪同，蒞臨刑事警察局慰勉檢、警、調、憲、海巡及關務機關第一線緝毒人員。

近年來，毒品犯罪集團不斷透過將毒品以新奇型式包裝，藉以吸引年輕族群使用，為加強打擊並降低新興毒品對於年輕族群的危害，各緝毒機關全力投入攔阻原料走私、查緝製造場所及掃蕩販毒藥頭等系統性打擊。今年10月1日至11月9日執行「第11波安居緝毒專案」，強力掃蕩社區供毒藥頭、截斷毒品供應鏈外，更將近來引發數起社會事件之「喪屍煙彈」規畫為專案查緝重點，於專案期間全力掃蕩及壓制新興毒品。

記者會現場陳列各緝毒機關近期重大緝毒成果，包括邊境阻截大量毒品及「喪屍煙彈」原料、颱風侵襲期間遠赴東部破獲新製程毒品工廠，或是境內破獲「喪屍煙彈」分裝場所及瓦解毒品販售網絡。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

行政院長卓榮泰（右二）上午赴警政署刑事局主持「第11波安居緝毒專案」暨重大毒品案件成果發表，展現政府緝毒決心。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰（右二）上午赴警政署刑事局主持「第11波安居緝毒專案」暨重大毒品案件成果發表，展現政府緝毒決心。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰上午赴警政署刑事局主持「第11波安居緝毒專案」暨重大毒品案件成果發表，現場展示破獲全台最大宗，今公告為二級毒品的依托咪酯走私案，共135公斤。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰上午赴警政署刑事局主持「第11波安居緝毒專案」暨重大毒品案件成果發表，現場展示破獲全台最大宗，今公告為二級毒品的依托咪酯走私案，共135公斤。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰（左二）上午赴警政署刑事局主持「第11波安居緝毒專案」暨重大毒品案件成果發表，檢視破獲的全台最大宗，今公告為二級毒品的依托咪酯走私案，共135公斤。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰（左二）上午赴警政署刑事局主持「第11波安居緝毒專案」暨重大毒品案件成果發表，檢視破獲的全台最大宗，今公告為二級毒品的依托咪酯走私案，共135公斤。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰上午赴警政署刑事局主持「第11波安居緝毒專案」暨重大毒品案件成果發表，展現政府緝毒決心。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰上午赴警政署刑事局主持「第11波安居緝毒專案」暨重大毒品案件成果發表，展現政府緝毒決心。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰上午赴警政署刑事局主持「第11波安居緝毒專案」暨重大毒品案件成果發表，檢視澎湖查獲的漁船走私大麻。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰上午赴警政署刑事局主持「第11波安居緝毒專案」暨重大毒品案件成果發表，檢視澎湖查獲的漁船走私大麻。記者林俊良／攝影

喪屍煙彈 毒品 藥頭

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