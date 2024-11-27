又見毒死嬰！新手媽邊吸安非他命邊餵奶 滿月女嬰中毒死

新北市中和區一名涂姓新手媽媽去年1月生下愛女後，竟克制不住自己毒癮，在租屋處房間內，邊吸食安非他命，邊哺育女嬰母乳，直到隔月17日愛女失去呼吸心跳送醫不治，才發現女兒早在懷胎時，就因肺臟、羊水吸入過多安非他命，新北地檢署依過失致死罪嫌起訴涂女。

檢警調查，女嬰今年元旦出生後，被涂女帶往中和區租屋處扶養，但期間涂女在該處密閉空間內，多次以燒烤吸食煙霧的方式施用安非他命，同時哺餵母乳，直到隔月17日上午7時許，發現女兒失去呼吸心跳送醫不治。

涂女在警方到場相驗後，為釐清女兒死因，同意警方採集尿液送驗，結果呈現安非他命及甲基安非他命陽性反應。女兒呂姓生父也證稱，涂女懷孕期間和生產後，仍持續施用安非他命。

女嬰經解剖，在血液中檢出甲基安非他命濃度為0.0900ug/mL，已超過成人0.050ug/mL治療量標準，研判經由餵食母乳進入女嬰體內或自環境中吸入，對嬰兒心臟及中樞神經造成毒害而導致死亡。