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影／進口化學桶藏135公斤依托咪酯 保三警逮收貨人擴大追

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

11月15日起依俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯由三級毒品提升為二級毒品，保三警察總隊今天發布指出，10月中旬曾發現毒梟以進口「化學品」，卻在裝桶內夾藏135公斤依托咪酯，粗估可製成約135萬顆喪屍菸彈，黑市價可達27億元。

據保三總隊第二大隊今天表示，今年10月初，保三總隊分析1件可疑進口申報「化學品」貨物，預報貨物原重量是65公斤，後又更正至265公斤，前後申報重量相差極大，便與財政部關務署高雄關等單位共組專案小組，報請橋頭地檢署檢察官指揮，開櫃查驗，發現每桶化學桶內夾藏毒品，經查驗後，是製造喪屍菸彈的毒品依托咪酯。

警方發現，夾藏化學原料桶內，總計夾藏27袋依托咪酯，總重達135公斤，若依近期查獲案件的製造資料分析，1公斤依托咪酯約可製成1萬顆喪屍菸彈，如以喪屍菸彈每顆黑市價格2000元至2500元計算，135公斤依托咪酯粗估可製成135萬顆喪屍菸彈，黑市價格至少高達27億元。

保三總隊與刑事局、航警局和高雄市警方及財政部關務署查緝幕後毒梟，10月11日跟蹤批貨物收貨處，發現貨物運送到高雄市仁武區某超商前，趁葉姓男子（34歲）出面收貨，立即逮捕葉男。

警方查扣葉男的手機，並往他住家搜索，查扣這批貨物的報關文件與印章，另發現些許K他命和安非他命等違禁物品，將全案依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送橋檢偵辦，因他未交代幕後指使者，有逃亡之虞，檢察官聲押獲准，並擴大查緝幕後毒梟。

警方查獲一批進口化學原料桶，夾藏135公斤依托咪酯，逮捕收貨人。記者林保光／翻攝
警方查獲一批進口化學原料桶，夾藏135公斤依托咪酯，逮捕收貨人。記者林保光／翻攝
警方查獲一批進口化學原料桶，夾藏135公斤依托咪酯，逮捕收貨人。記者林保光／翻攝
警方查獲一批進口化學原料桶，夾藏135公斤依托咪酯，逮捕收貨人。記者林保光／翻攝
警方查獲一批進口化學原料桶，夾藏135公斤依托咪酯，逮捕收貨人。記者林保光／翻攝
警方查獲一批進口化學原料桶，夾藏135公斤依托咪酯，逮捕收貨人。記者林保光／翻攝

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