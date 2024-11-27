快訊

采盟「黃巾之亂」 桃機將最重罰100萬：影響機場營運情節重大

升副祕訣／降等聘任靠主觀認定？系所挑潛力股「搶聘」

海灌16分！亞洲少棒賽 中華隊複賽首戰4局扣倒大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

台中沙鹿警匪槍戰？警方澄清是攻堅破門 目前未傳開槍

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區一處民宅社區今天早上傳出警匪槍戰，清水警方到場調查發現，是別單位到此地辦案攻堅，應是急敲大門聲音，目前未傳出開槍，案情仍在釐清中。

沙鹿區有民眾今天早上在朋友群組中貼文，驚喊沙鹿區今天早上有槍戰，警察開槍，和歹徒互射，群組內容讓許多人震驚，紛紛詢問在何處。

轄區台中市清水警分局偵查隊和派出所今天早上獲報，已趕到現場調查，初步發現是警方執行案件，破門聲響大，急敲門聲音讓民眾誤解，應無開槍。

清水警分局表示，沙鹿案件，是刑事局電偵大隊第二隊帶維安特勤隊，今天早上以破門器發出巨大聲響，攻堅詐騙集團機房，彰化縣警察局北斗分局，彰化縣刑大、南投縣刑大科偵隊及清水分局偵查隊共同偵辦中。

台中市沙鹿區民宅今天早上傳出警方大動作攻堅行動，民眾受驚嚇。圖／民眾提供
台中市沙鹿區民宅今天早上傳出警方大動作攻堅行動，民眾受驚嚇。圖／民眾提供

上傳 台中市

延伸閱讀

脫逃者喪命 六福村狒狒閉門謝客

執法過當？美國警開槍害嫌犯全身75%嚴重燒傷 纏訟2年判無罪

台中海線人口創新高 沙鹿本月突破10萬、市府祭好禮

台中沙鹿人口突破10萬 市府分析得力這3大因素、未來仍看好

相關新聞

郭哲敏1億交保生變 新北地院下午2點半開庭重裁

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢217億元遭訴，新北地院本月18日裁定他提高保金自5千萬為1億元，但...

台中沙鹿警匪槍戰？警方澄清是攻堅破門 目前未傳開槍

台中市沙鹿區一處民宅社區今天早上傳出警匪槍戰，清水警方到場調查發現，是別單位到此地辦案攻堅，應是急敲大門聲音，目前未傳出...

不滿挨告行凶 恐怖情人收押

宿姓男子前天在台北內湖當街持刀刺殺蔡姓女子後自傷，蔡女送醫不治，宿被依殺人罪嫌送辦，檢方聲押，法院昨裁准；宿男供稱不滿挨...

中捷砍人凶嫌辯「誤傷長髮哥」 被害高中生父親：輕判恐有學習效應

台中捷運隨機砍人案洪姓凶嫌今押解出庭，對長髮哥許瑞顯臉部刀傷，稱「拉扯中不小心劃傷」。對此，中捷遭砍17歲呂姓高中生的父...

內湖莽男當街刺殺女友後自戕 坐輪椅出庭…法院裁定羈押

宿姓男子昨早在台北市內湖區持刀刺殺蔡姓女子後自戕，蔡女送醫搶救後於昨晚7時許傷重不治，宿男落網起初不願交代案情，傍晚坦承...

影／大快人心！竹聯幫弘仁會宜蘭分會堂口拆了 宜警掃黑不手軟

宜蘭縣警局月前偵破竹聯幫弘仁會宜蘭分會暴力集團牟取暴利，手段兇殘以矇眼、綑手及噴辣椒水、電擊棒、榔頭敲碎手指百萬代價等方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。