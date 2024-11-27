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台中沙鹿警匪槍戰？警方澄清是攻堅破門 目前未傳開槍
台中市沙鹿區一處民宅社區今天早上傳出警匪槍戰，清水警方到場調查發現，是別單位到此地辦案攻堅，應是急敲大門聲音，目前未傳出開槍，案情仍在釐清中。
沙鹿區有民眾今天早上在朋友群組中貼文，驚喊沙鹿區今天早上有槍戰，警察開槍，和歹徒互射，群組內容讓許多人震驚，紛紛詢問在何處。
轄區台中市清水警分局偵查隊和派出所今天早上獲報，已趕到現場調查，初步發現是警方執行案件，破門聲響大，急敲門聲音讓民眾誤解，應無開槍。
清水警分局表示，沙鹿案件，是刑事局電偵大隊第二隊帶維安特勤隊，今天早上以破門器發出巨大聲響，攻堅詐騙集團機房，彰化縣警察局北斗分局，彰化縣刑大、南投縣刑大科偵隊及清水分局偵查隊共同偵辦中。
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