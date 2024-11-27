因郭哲敏潛逃遭彈劾 檢察官王涂芝：多行不義必自斃

88會館負責人郭哲敏涉經營博弈網站及地下匯兌洗錢217億元，新北地方法院日前裁定他的保金自5000萬提高為1億元，但郭哲敏財力雄厚，73分鐘便籌足保金由名模女友錢帥君辦保離去，新北地檢署不服再度抗告，台灣高等法院昨撤銷原裁定，發回新北院。同樣捲入88會館案遭懲戒法院調查的新北檢察官王涂芝，前天赴懲戒法院開庭後，認為有影舞者透過媒體帶風向，昨在臉書發文表示「多行不義必自斃」。

郭哲敏因涉及龐大地下匯兌遭新北檢偵辦，當時承辦檢察官即為王涂芝。2022年王涂芝函請移民署於郭哲敏等4名被告入出國時，暫時留置並通知刑事局執行拘提，但郭哲敏於同年10月23日自紐約入境、10月26日出境新加坡，移民署告知刑事局執行拘提，刑事局回報王涂芝，王涂芝擔心打草驚蛇，指示暫不拘捕並放行，後來遭檢院彈劾移送懲戒法院。

懲戒法院前天開庭傳喚王涂芝，王涂芝解釋，當時因案件尚未蒐證完畢，基於辦案考量及偵查中案件狀態浮動，才會開拘票但暫不執行，避免打草驚蛇。庭訊後，有媒體以「縱放88會館郭哲敏」報導開庭過程，王涂芝認為是有心人士刻意操弄，昨天深夜於臉書發文。

王涂芝指出，「故意叫女記者來旁聽公開審理， 聽我說了什麼事後，再請該女記者發了一篇新聞，也故意丟上PTT帶風向，這招看到膩了，你就只有這個女記者朋友可當槍使嗎？還有什麼年代了，還在用PTT帶輿論，錢多也不用這樣浪費吧，拿去多做善事積陰德」。

文章顯示，「本來一開始覺得生氣，但後來想想怎麼有人心機耍得如此蠢，可悲又可憐，害人的拙劣心機，韓劇劇本應該都寫得比你好喔 」。文末並指出，「多行不義必自斃，我等著看你的報應」。