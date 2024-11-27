不滿挨告行凶 恐怖情人收押

宿男前天當街持刀刺殺蔡女奪命，被依殺人罪嫌送辦，移送時胸口還包著紗布；檢方訊後聲請羈押獲准。記者李奕昕／攝影 宿姓男子前天在台北內湖當街持刀刺殺蔡姓女子後自傷，蔡女送醫不治，宿被依殺人罪嫌送辦，檢方聲押，法院昨裁准；宿男供稱不滿挨告，向蔡女提分手未果犯案，但蔡女丈夫昨否認妻子出軌，痛批宿男說謊、汙衊。

五十二歲宿男與四十八歲蔡女前天上午在內湖區瑞光路人行道上交談，宿男突持彈簧刀刺殺蔡女，蔡女手、胸、腹部分別中刀，送醫急救仍不治，宿男犯後持刀自傷左胸，待在原地抽菸，被趕到員警壓制送醫，前晚出院，承認行凶。

警方依殺人罪嫌將宿男送辦，士林地檢署認宿男涉犯重罪，有逃亡之虞，漏夜向法院聲請羈押；昨天在台北懷愛館相驗後，指示暫冰存蔡女遺體，擇日解剖。

士林地方法院昨開庭審理，宿男坐輪椅出庭，胸口刀傷還包著紗布，穿著醫院服裝，法官認定宿男涉犯最輕本刑十年以上徒刑的殺人重罪，且有相當理由認有逃亡之虞，裁定羈押不禁見。

據悉，宿男無業，租屋獨居，遭逮時起初態度消極，不配合治療及偵詢，後來供稱與蔡女交往，不滿挨告相約談判，案發時向蔡女提分手，蔡女不願配合，憤而行凶。但蔡女丈夫在相驗後受訪否認妻子外遇，指婚姻、家庭正常，是宿男一年多期間不斷騷擾蔡女，如今發生憾事仍持續說謊、汙衊。

據調查，宿男、蔡女去年曾多次爭吵引警方介入，蔡女提告傷害、毀損罪，宿男遭判拘役一百天；今年七月蔡女曾請警方向法院聲請保護令，九月又自行具狀撤銷，確切案情仍待檢警調查。