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中捷砍人凶嫌辯「誤傷長髮哥」 被害高中生父親：輕判恐有學習效應

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中捷砍人凶嫌辯「誤傷長髮哥」 被害高中生父親：輕判恐有學習效應

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中捷運隨機砍人案洪姓凶嫌今押解出庭，對長髮哥許瑞顯臉部刀傷，稱「拉扯中不小心劃傷」。對此，中捷遭砍17歲呂姓高中生的父親表示，擔心輕判會出現模仿效應。

呂父表示，他擔心輕判會出現模仿效犯、學習效應，盼社會更好、更和諧，但也不希望有學習效應，盼能給社會一個合理審判，讓父母可以放心、安心孩子搭捷運等公共運輸工具。

台中捷運5月21日隨機砍人事件，洪姓凶嫌拿刀先砍17歲呂姓高中生三刀，後又砍長髮哥，長髮哥臉被砍二刀仍浴血與凶嫌搏鬥，最後眾人再合作將洪嫌壓制在地，交由警方處理。

台中捷運隨機砍人案今再度開庭，洪姓凶嫌被押解出庭，針對長髮哥許瑞顯臉部刀傷，洪稱「拉扯中不小心劃傷」，檢察官傻眼當場反問，「這樣殺人未遂又要變成過失傷害嗎？」決定聲請傳喚長髮哥出庭作證，釐清相關疑點。

台中市洪姓男子在今年5月間犯下中捷殺人案，台中地院今開庭。記者陳宏睿／攝影
台中市洪姓男子在今年5月間犯下中捷殺人案，台中地院今開庭。記者陳宏睿／攝影

台中捷運 殺人未遂

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