影／大快人心！竹聯幫弘仁會宜蘭分會堂口拆了 宜警掃黑不手軟

宜蘭縣警局月前偵破竹聯幫弘仁會宜蘭分會暴力集團牟取暴利，手段兇殘以矇眼、綑手及噴辣椒水、電擊棒、榔頭敲碎手指百萬代價等方式，強逼被害人簽上千萬元本票，致多名被害人骨折、手指截肢，該暴力集團位於羅東鎮的聚會堂口，今由縣府進行強制拆除，剷除大毒瘤。

縣警局專案小組報請宜蘭地檢署檢察官指揮偵辦，鎖定該幫會位在羅東鎮某「車體美研工坊」，掩護該幫會成員聚集堂口，續經1年多蒐報偵辦，月前把涉案幫眾12人全數拘提到案；警方更進一步為徹底剷除地方大毒瘤，使出殺手鐧以「第三方警政」策略，把該幫派堂口報請縣政府建設處認定為違章建築。

縣府建設處表示，位於羅東鎮維揚路2號、4號鐵皮屋，今年2月間縣警察局偵辦妨害自由等案，持搜索票至該處查獲金屬手銬等物，該處多次做為犯罪場所，且鐵皮建物內部以黑色布幕區分洗車工作區域及其他空間，實際作為洗車場營業面積不足一半，未見消防設施，現場麻將桌娛樂室、臥室也與洗車場性質不符，違反建築法擅自搭造違建，應予拆除。