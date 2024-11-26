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北市萬華巷口轉不過去起口角 折疊刀捅人2下…駕駛跑了再投案

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市萬華區今天凌晨發生行車糾紛造成持刀傷人案件，45歲李姓男子身負兩處刀傷，送醫救治後已無大礙。

警方指出，今天凌晨12時10分獲報，和平西路三段巷弄內，一名男子身負刀傷，警方趕往現場，發現李姓男子左手腕及左胸各有一處刀傷，李男意識清楚，警方緊急將他送往馬偕醫院救治，目前生命跡象穩定。

警方詢問目擊證人並調閱監視器，發現一輛汽車與被害者發生行車糾紛。35歲李姓男子駕駛Toyota Alphard休旅車，從巷弄出口要右轉和平西路時，被害人坐在電動車上，在巷弄轉角與朋友聊天，休旅車轉彎不過去，要求被害人移車。

被害人雖然移車，但兩人在過程中卻發生口角，本來小事一件，卻讓休旅車駕駛不爽，因此下車掏出折疊刀，持刀傷害被害人，隨後駕車逃離。

警方釐清案發經過後，警方以車追人，確定涉案犯嫌身分，李嫌自知難逃法網自行攜帶折疊刀，到萬華分局投案，全案將依殺人未遂罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

李姓男子因行車糾紛，持折疊刀行兇，造成李姓男子身負兩處刀傷，隨後向警方投案，圖為李男行車畫面。記者廖炳棋/翻攝
李姓男子因行車糾紛，持折疊刀行兇，造成李姓男子身負兩處刀傷，隨後向警方投案，圖為李男行車畫面。記者廖炳棋/翻攝
李姓男子因行車糾紛，持折疊刀行兇，造成李姓男子身負兩處刀傷，隨後向警方投案。記者廖炳棋/翻攝
李姓男子因行車糾紛，持折疊刀行兇，造成李姓男子身負兩處刀傷，隨後向警方投案。記者廖炳棋/翻攝

休旅車 殺人未遂 馬偕醫院

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