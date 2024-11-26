北市內湖莽男刀刺女友後自戕 檢漏夜複訊認有逃亡之虞聲押

宿姓男子昨早在台北市內湖區持刀刺殺蔡姓女子後自戕，蔡女送醫搶救後於昨晚7時許傷重不治，宿男落網起初不願交代案情，傍晚坦承不滿蔡女提出分手憤而犯案，警方夜間依殺人罪嫌將其移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後聲押不禁見。

士林地檢署表示，案經檢方漏夜複訊，認宿男涉嫌觸犯重罪，有逃亡之虞，訊後依殺人罪嫌向法院聲請羈押，不禁見。

警方調查，48歲蔡女已婚，從事美容業，52歲宿男與蔡女交往但感情不睦，兩人昨早約10時在宿男住處、台北市內湖區瑞光路上見面，在人行道上交談1小時多，宿男拿出彈簧刀刺殺蔡女，蔡女身中數刀逃跑，宿男則持刀自戕，隨後在原地抽菸，被員警壓制逮捕。

蔡女右胸、左腹、左手肘、左前臂各中1刀，救護人員將其送醫急救，途中蔡女即失去呼吸心跳，到院搶救一度恢復生命跡象，但昨晚7時許仍傷重不治。

據悉，宿男與蔡女去年就曾多次因情感糾紛爆發爭吵，引起民眾報警、員警介入調解；其中，宿男曾2度毆打蔡女成傷，嗆「比妓女不如」，揚言斷蔡女手腳，讓蔡家收屍，蔡女不堪受虐報警提告傷害、毀損等罪，宿男辯稱為制止蔡女輕生才釀傷，遭法院簡易判決拘役100天，他不服上訴，士林地院審理後駁回。