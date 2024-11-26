曾被凶嫌施暴 聲請保護令又撤回

台北市內湖區昨光天化日發生情殺案，警方查出凶嫌宿男去年就二度對被害蔡姓女子施暴，警方曾介入，蔡女不堪受辱曾向法院聲請保護令，卻疑因心軟又具狀撤回，錯失保護自己機會。

判決指出，宿男與蔡女曾交往但感情不睦，多次因情感糾紛爭吵，引起民眾報警、員警介入調解；其中宿男去年七月十三日不滿蔡女上美容院做頭髮太費時，晚間在宿男住處對蔡女掐頸、徒手毆打，導致蔡女手臂多處瘀傷，另摔壞蔡女手機。

同年九月八日晚上，宿男又在住處要求蔡女致電其丈夫，蔡女不從，宿男再度出手對蔡女掐頸，抓拉蔡女頭髮去撞牆，狠踹蔡女腹部，揚言「敢出聲就讓你家人來收屍」、「斷你手腳」，並嗆「賤女人，比妓女還不如」，蔡女不堪受虐致電丈夫，隨後由丈夫協助送醫治療。

宿男到案坦承摔壞蔡女手機，但否認傷人，辯稱是為制止蔡女鬧自殺才釀傷，檢方依傷害等罪嫌聲請簡易判決，士林地方法院簡易庭依一個毀損罪、二個傷害罪，判宿男合併應執行拘役一百天；宿男不服判決上訴，法官清查相關筆錄、就醫紀錄、報案紀錄等事證，仍認宿男推諉卸責，上訴無理由，今年八月駁回上訴。

據悉，蔡女去年多次遭宿男傷害，早有員警介入時建議蔡女向法院聲請保護令，蔡女今年六月終於提出聲請，士林地方法院今年七月一日展開審核程序，未料蔡女又於九月十九日具狀向法院撤回聲請，六十七天後就發生憾事。

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