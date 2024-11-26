人妻遇恐怖情人 當街被刺身亡

宿姓男子昨早在台北市當街持彈簧刀刺殺蔡姓女子後自戕，蔡被送醫急救一度恢復生命跡象，晚間宣告不治，警方將宿依殺人罪嫌移送。記者李奕昕／攝影 宿姓男子昨天上午在台北市內湖區當街持彈簧刀刺殺蔡姓女子再自戕，雙雙送醫，蔡女重傷不治，宿男無生命危險、坦承行凶；警方查出蔡女已婚，曾被宿男施暴，研判感情糾紛，宿男疑預謀犯案，昨晚依殺人罪嫌移送法辦。

警方調查，五十二歲宿姓男子無業，昨天上午十一時許與四十八歲蔡姓女子在內湖區瑞光路爭吵，宿男涉持彈簧刀朝蔡女刺殺數刀，蔡女負傷從人行道逃至車道倒地，目擊民眾報案。宿行凶後自戕再將凶刀丟在地，留在現場抽菸。

救護車趕到時蔡女倒在大馬路上，右胸、左腹、左手肘、左前臂各有一處刀傷，送醫途中失去生命跡象，經醫院急救雖恢復生命跡象，但昨晚仍傷重不治；宿左胸一處輕微刀傷，無生命危險，送醫後被警方逮捕。

蔡從事美容業，案發後丈夫接獲警方通知趕赴醫院；宿男家屬接獲警方通知，表示很久沒聯絡，不知宿生活狀況。宿男直到昨天傍晚才在醫院接受警方偵詢，坦承行凶，供稱與蔡女提分手，不滿她提告才相約談判，一氣之下行凶。

警方查出，宿、蔡都住內湖，案發現場在宿住處附近，監視器顯示兩人昨上午近十時見面，在人行道交談一個多小時，應是相約談判；宿男去年就曾對蔡女施暴挨告，且預藏尖刀，研判預謀犯案，對其供稱的作案動機持保留態度。

警方調查，宿男去年七月和九月，曾在自己住處兩度對蔡女施暴致傷；蔡提告，法院審理時，蔡女稱遭宿恐嚇「如果我敢出聲求救就要叫我家人來幫我收屍，並說我要斷一隻手還是斷一條腿」，事後接到宿來電「罵我賤女人比妓女還不如」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980