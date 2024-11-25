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內湖當街刺殺案被害人妻晚間不治 凶嫌殺人罪移送士檢
宿姓男子今上午在台北市當街持彈簧刀刺殺蔡姓女子後自戕，蔡被送醫急救一度恢復生命跡象，晚間7時宣告不治，宿經送醫無生命危險。警方查出，蔡已婚，曾被宿施暴，晚間近10時將宿依殺人罪移送士林地檢署。
宿起初不願配合警詢，不交代行凶動機及過程，傍晚坦承行凶，稱向蔡提分手，不滿被蔡提告，相約談判，一時氣憤動手。警方在醫院戒護，宿晚間8時出院，被帶回北市內湖警分局調查後移送。
警方調查，無業52歲宿姓男子與從事美容業48歲蔡姓女子均住北市內湖區，今上午近10時在宿住處附近瑞光路見面，於人行道交談1個多小時後，宿持彈簧刀朝蔡刺殺數刀，蔡從人行道逃至車道倒地；宿行凶後自戕，將彈簧刀丟棄在地，站在人行道抽菸，被員警壓制。
蔡右胸、左腹、左手肘、左前臂各1處刀傷，被消防隊送醫途中失去生命跡象，經醫院急救恢復生命跡象，轉入加護病房，仍宣告不治；宿左胸1處刀傷，經送醫救治無生命危險，警方在醫院逮捕戒護。
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