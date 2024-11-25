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台鹽前董事長陳啓昱潛逃24天後投案 裁准羈押禁見

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台鹽前董事長陳啓昱潛逃24天後投案 裁准羈押禁見

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台鹽前董事長陳啓昱涉光電弊案潛逃24天後，今天上午約10點主動向台南地檢署投案，檢察官詢問後認為他涉犯證券交易法特別背信等罪嫌、犯嫌重大，有逃亡、湮滅證據及串證之虞，今天下午近5點向台南地院聲請羈押禁見，法官今晚約9點28分裁准。

據了解，辦案人員清查陳啓昱周邊人士，發現陳啓昱於逃亡期間，曾藏匿於高雄市，且不排除曾躲藏於桃園，最終應是發現專案小組已鎖定協助接濟的親近人士，才現身投案。

陳啓昱今天由律師陪同主動向台南地檢署投案，但對於逃亡行蹤、藏匿地點等交代不清，只承認在國內四處躲藏，對於可能協助接應者也含糊其詞。檢察官詢問後，認為陳有串證、湮滅證據及逃亡之虞，向台南地院聲請羈押禁見，法官認為有理由，裁准羈押禁見。

台鹽前董事長陳啓昱潛逃24天後，今天向台南地檢署投案，檢察官認為他有串證、逃亡之虞，向台南地院聲押禁見獲准。圖／台鹽提供
台鹽前董事長陳啓昱潛逃24天後，今天向台南地檢署投案，檢察官認為他有串證、逃亡之虞，向台南地院聲押禁見獲准。圖／台鹽提供

台南 檢察官 陳啓昱

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