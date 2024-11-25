內湖當街刺殺案凶嫌坦承行凶 稱不滿被人妻提告談分手

宿姓男子今上午在台北市當街持彈簧刀刺殺蔡姓女子後自戕，蔡經急救恢復生命跡象未脫險，宿被送醫無生命危險，傍晚坦承行凶。警方查出，蔡已婚，曾被宿施暴，待醫院評估宿能否出院，晚間依殺人未遂罪移送或持續戒護。

宿起初不願配合警詢，不交代行凶動機及過程，傍晚坦承行凶，稱與蔡提分手，不滿被蔡提告，今相約談判。

警方調查，無業52歲宿姓男子與從事美容業48歲蔡姓女子均住北市內湖區，今上午近10時在宿住處附近瑞光路見面，於人形道交談1個多小時後，宿持彈簧刀朝蔡刺殺數刀，蔡從人行道逃至車道倒地；宿行凶後自戕，將彈簧刀丟棄在地，站在人行道抽菸，被員警壓制上銬管束，對員警詢問均不回應。

蔡右胸、左腹、左手肘、左前臂各1處刀傷，被消防隊送醫途中失去生命跡象，經醫院急救恢復生命跡象，轉入加護病房觀察；宿左胸1處刀傷，經送醫救治無生命危險，警方在醫院逮捕戒護。

蔡的丈夫接獲警方通知，趕赴醫院。警方聯繫宿的家屬，家屬稱很久沒聯絡，不知宿的生活狀況。

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