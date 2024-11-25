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囂張詐團仿冒土城警分局官網 警成立專案小組追查

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

詐騙集團手法日新月異，竟將歪腦筋動到警察分局官網。新北市土城警分局接獲民眾檢舉，竟有詐團成員假扮律師，向被害人提供諮詢服務，為取信於人，甚至設計出一個仿冒的土城分局官網，警方已成立專案小組展開追查。

土城分局表示，上述詐團不僅假扮律師，利用急需領回款項的人性弱點，佯稱可為遭投資詐騙民眾追回款項，並設計諮詢服務網頁進行二次詐騙。且在假律師的諮詢網站中，另架設一仿冒的分局網站，設立「分局名人合照及認證假相」區，藉此誘騙民眾上鉤。

土城分局獲報後，已協同刑事局、數發部將該網站遮蔽，並與市刑大科偵隊成立專案小組持續追查背後的不法詐團，並提醒民眾，凡政府機關網址結尾均為「gov.tw 」，民眾點擊來路不明的連結或短片前，應小心確認網址，以免電腦中毒或遇上詐騙。

新北市土城警分局接獲民眾檢舉，竟有詐團成員假扮律師，向被害人提供諮詢服務，為取信於人甚至設計出仿冒土城分局官網，警方已成立專案小組追查。圖／土城分局提供
新北市土城警分局接獲民眾檢舉，竟有詐團成員假扮律師，向被害人提供諮詢服務，為取信於人甚至設計出仿冒土城分局官網，警方已成立專案小組追查。圖／土城分局提供

律師 網站 詐騙集團 警察

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