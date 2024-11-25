囂張詐團仿冒土城警分局官網 警成立專案小組追查

詐騙集團手法日新月異，竟將歪腦筋動到警察分局官網。新北市土城警分局接獲民眾檢舉，竟有詐團成員假扮律師，向被害人提供諮詢服務，為取信於人，甚至設計出一個仿冒的土城分局官網，警方已成立專案小組展開追查。

土城分局表示，上述詐團不僅假扮律師，利用急需領回款項的人性弱點，佯稱可為遭投資詐騙民眾追回款項，並設計諮詢服務網頁進行二次詐騙。且在假律師的諮詢網站中，另架設一仿冒的分局網站，設立「分局名人合照及認證假相」區，藉此誘騙民眾上鉤。