高市詐團成員逗狗被咬破相 落網冒兄長名應訊因這事破功

高市少年隊警方今年7月偵辦曾姓少年涉槍砲案，發現曾是詐團車手，找到受害林姓婦人遭詐150萬元，循線破獲以張姓男子為首的8人詐團；其中通緝犯楊姓男子落網前被友人愛犬咬傷鼻子，裹著紗布，還冒兄長之名應訊，結果因兄長關心他被逮因而破功。

少年隊警方今年8月接獲情資，指17歲曾姓少年持槍械，循線逮獲曾男時，發現曾身上有博弈公司識別證，從手機資料追查，查出曾是詐團車手，曾於8月出面和40歲的林姓女子面交取款3次。

後警方找到林女，查出林於今年7月中旬透過未謀面的line友人介紹，加入「飊股資訊集中營」群組，落入假投資詐騙，遭詐150萬元。

警方從林女和對方聯絡資訊，並調閱取款影帶，發現28歲張姓男子曾監看車手將詐款放在公共場所廁所，再入內取款畫面。後查出張男是詐團車手頭，旗下有曾姓及陳姓少年等7名成員，21日上午發動搜索，分別在仁武、鳳山及屏東麟洛鄉逮獲張等6人，查扣現金65萬餘元、點鈔機及少許大麻。

其中一名楊姓男子7月因涉及毒品案遭通緝，落網前因逗弄友人愛犬鼻子遭咬傷，臉部貼了膠布，張為避免通緝身分被揭穿，報兄長的名就醫，連警方應訊時也故技重施，警方將他帶回，尚未按指紋建檔時，張的哥哥聞訊趕至少年隊關心，意外戳破弟弟詭計。

全案依詐欺、洗錢防制法、違反毒品危害防制條例等罪移送高雄地檢署偵辦，其中主嫌張男遭檢方聲押獲准。

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