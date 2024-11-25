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內湖當街刺殺案被害女已婚 凶嫌曾施暴、辱罵妓女恐嚇斷手斷腳

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

宿姓男子今上午在台北市當街持彈簧刀刺殺蔡姓女子後自戕，蔡女經急救恢復生命跡象未脫險，宿被送醫無生命危險，不願交待行凶動機。據調查，蔡女已婚，曾被宿施暴，警方研判有感情糾紛，依殺人未遂罪偵辦。

警方調查，今上午11時許，無業52歲宿姓男子與從商48歲蔡姓女子，在蔡女住處附近北市內湖區瑞光路爭吵，宿持彈簧刀朝蔡女刺殺數刀，蔡女從騎樓逃至車道倒地，宿行凶後自戕，留在現場抽菸；警方接獲路過民眾報案，趕抵逮捕宿。

蔡女右胸、左腹、左手肘、左前臂各1處刀傷，被消防隊送醫途中失去生命跡象，經醫院急救恢復生命跡象，轉入加護病房觀察；宿左胸1處刀傷，經送醫救治無生命危險，不願配合警詢交待行凶動機及過程。

據調查，去年7月，宿在住處推擠蔡女，拉扯手臂，造成手部瘀傷及擦挫傷，並摔壞蔡女的手機；去年9月，又在住處徒手掐住蔡女頸部，抓頭髮撞牆、踢踹腹部及拉腳拖行，導致全身多處擦挫傷。

蔡提告，在法院審理時稱，遭宿恐嚇「如果我敢出聲求救就要叫我家人來幫我收屍，並說我要斷一隻手還是斷一條腿」，事後接到宿來電「罵我賤女人比妓女還不如」。

警方在場查扣彈簧刀，調閱監視器發現宿刺殺蔡女後自戕，研判兩人有感情糾紛，聯繫蔡的丈夫協助調查。

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宿姓男子今上午在台北市當街持彈簧刀刺殺蔡姓女子後自戕，蔡經急救恢復生命跡象未脫險，宿被送醫無生命危險，不願交待行凶動機。記者李奕昕／翻攝
宿姓男子今上午在台北市當街持彈簧刀刺殺蔡姓女子後自戕，蔡經急救恢復生命跡象未脫險，宿被送醫無生命危險，不願交待行凶動機。記者李奕昕／翻攝

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