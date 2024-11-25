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桃園男涉毒遭通緝躲22年 掛註銷車牌、謊報個資上班途中被逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名65歲劉姓男子涉及販毒案，已被發布通緝至今22年，今上午8點多他騎機車準備到工地上班，被巡邏員警發現他懸掛註銷號牌，面對警方盤查劉男謊報個資，其女友想幫忙男友卻也騙錯姓氏，警方當場戳破劉男謊言，訊後依法將他解送歸案。

桃園警分局埔子派出所員警今上午8點多巡邏時，於正康一街發現一輛機車懸掛註銷號牌立即攔查，機車騎士自稱姓彭，機車是侄子的不知號牌被註銷。

員警比對其身分發現不符，但男子堅持無誤，其工地同事前來關心時，表示對於男子身分並不清楚，經與男子女友聯繫，對方稱男友姓陳，但身分資料與男子所述完全不同，員警識破男子假冒他人身分，經詳細查察該男子其實姓劉，現年65歲，22年前因毒品案遭發布通緝，立即依法將他逮捕解送歸案。

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桃園一名65歲劉姓男子涉及販毒案，已被發布通緝至今22年，今上午他騎機車上班時被巡邏員警發現懸掛註銷號牌。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名65歲劉姓男子涉及販毒案，已被發布通緝至今22年，今上午他騎機車上班時被巡邏員警發現懸掛註銷號牌。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名65歲劉姓男子涉及販毒案，已被發布通緝至今22年，今上午他騎機車上班時被巡邏員警發現懸掛註銷號牌。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名65歲劉姓男子涉及販毒案，已被發布通緝至今22年，今上午他騎機車上班時被巡邏員警發現懸掛註銷號牌。記者周嘉茹／翻攝

毒品 通緝

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