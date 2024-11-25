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詐團P圖贏錢運彩…稱代操下注保證獲利 30人被騙500萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

廖姓男子在台中市設詐騙集團機房，稱代操下注國外運動賽事彩券保證獲利，偽造下注單營造獲利假象取信，向30人騙走5百萬元。刑事局搜索機房，拘提廖等17人，台中地檢署依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例起訴。

被害人多是年輕男性，遍及各縣市，警方查扣電腦發現有美國、香港人被騙，人數約個位數，尚在清查身分。

警方調查，31歲廖姓男子前年被查獲以相同手法詐騙，去年12月起在中市租透天厝設機房，上臉書、IG張貼廣告，誘使被害人點擊加入Telegram群組，稱有運彩專業分析師，可代操下注國外足球、NBA、MLB賽事的國內外運動彩券，保證獲利，並張貼贏錢的偽造下注單「P圖」取信。

被害人匯款至境內人頭帳戶，收到偽造下注單，若賭輸被踢出群組封鎖，賭贏則被慫恿繼續下注，未收到獲利，今年初起陸續報案。

刑事局偵九大隊第一隊分析165反詐騙系統平台資料，今年5月15日搜索機房拘提8人，同步在廖的中市七期重劃區豪宅拘提他到案，陸續至9月25日拘提8人，廖坦承詐騙，全案依詐欺、洗錢、組織犯罪移送。

中檢聲押禁見廖等9人，令其他人2至5萬元交保，上月20日均起訴。警方查扣筆記型電腦7台、平板電腦3台、手機32支、現金45萬元及點鈔機1台。

廖姓男子在台中市設詐騙集團機房，稱代操下注國外運動賽事彩券，偽造下注單取信，向30人騙走5百萬元，刑事局搜索機房，拘提廖等17人。記者李奕昕／翻攝
廖姓男子在台中市設詐騙集團機房，稱代操下注國外運動賽事彩券，偽造下注單取信，向30人騙走5百萬元，刑事局搜索機房，拘提廖等17人。記者李奕昕／翻攝
廖姓男子在台中市設詐騙集團機房，稱代操下注國外運動賽事彩券，偽造下注單取信，向30人騙走5百萬元，刑事局搜索機房，拘提廖等17人。記者李奕昕／翻攝
廖姓男子在台中市設詐騙集團機房，稱代操下注國外運動賽事彩券，偽造下注單取信，向30人騙走5百萬元，刑事局搜索機房，拘提廖等17人。記者李奕昕／翻攝
廖姓男子在台中市設詐騙集團機房，稱代操下注國外運動賽事彩券，偽造下注單取信，向30人騙走5百萬元，刑事局搜索機房，拘提廖等17人。記者李奕昕／翻攝
廖姓男子在台中市設詐騙集團機房，稱代操下注國外運動賽事彩券，偽造下注單取信，向30人騙走5百萬元，刑事局搜索機房，拘提廖等17人。記者李奕昕／翻攝
廖姓男子在台中市設詐騙集團機房，稱代操下注國外運動賽事彩券，偽造下注單取信，向30人騙走5百萬元，刑事局搜索機房，拘提廖等17人。記者李奕昕／翻攝
廖姓男子在台中市設詐騙集團機房，稱代操下注國外運動賽事彩券，偽造下注單取信，向30人騙走5百萬元，刑事局搜索機房，拘提廖等17人。記者李奕昕／翻攝
廖姓男子在台中市設詐騙集團機房，稱代操下注國外運動賽事彩券，偽造下注單取信，向30人騙走5百萬元，刑事局搜索機房，拘提廖等17人。記者李奕昕／翻攝
廖姓男子在台中市設詐騙集團機房，稱代操下注國外運動賽事彩券，偽造下注單取信，向30人騙走5百萬元，刑事局搜索機房，拘提廖等17人。記者李奕昕／翻攝

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