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疑詐團黑吃黑 高雄男當街遭數男「包走」 網酸好熱情

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

吳姓男子今天凌晨和女友至高雄市區某KTV歡唱，突遭7、8名年輕人強押上車，女友嚇到報警；過程被網友拍下，酸高雄人就是這麼熱情，直接將人包走，還準備一支拐杖（球棒）；吳隨後毫髮未傷獲釋，警方懷疑是詐團黑吃黑，已逮4男。

臉書社團「爆料公社」今有網友以「高雄人就是這麼熱情」貼文，指「剛剛經過超巨高雄，一個人直接被包走，還準備一隻拐杖給他，很暖心」；只見影片畫面中，一群年輕人圍著一名男子，將他強押上車。

警方調查，今天凌晨1時許接獲一名女子報案，指男友在五福一路的KTV前遭人押上車帶走不知去向；轄區新興警分局獲報隨即組專案小組追查。

警方清查案發現場有1輛Honda及2輛Toyota轎車駛至，大約7、8名男子將被害人吳姓男子（24歲）押上車；警方以車追人，發現轎車駛往仁武區；5小時後循線在仁武區先逮獲涉案的蔡姓男子（21歲）、蔣姓男子（32歲）及梁姓男子（33歲）。

主嫌林姓男子（32歲）自知難逃法網，與另名共犯陳姓男子（24歲）隨後向警方投案；林男稱投案前，已將吳男釋放，警方查證吳已於今天上午9時許平安返家。

經警方了解，被害人吳男疑積欠林男上百萬元債務糾紛，凌晨時分雙方恰好該KTV大廳巧遇，林等一夥人隨即將吳男帶上車。

由於雙方均年僅2、30歲，卻動輒有上百萬元糾紛，還大膽囂張當街押人，警方懷疑是詐團黑吃黑，正深入追查；警詢後先依妨害自由罪嫌將林等人移送高雄地檢署偵辦；另持續追查共犯。

吳姓男子今天凌晨和女友至高雄市區某KTV歡唱，突遭7、8名年輕人強押上車，女友嚇到報警；警方隨後逮3嫌，另2嫌投案，吳已平安獲釋。圖／取自臉書社團「爆料公社」
吳姓男子今天凌晨和女友至高雄市區某KTV歡唱，突遭7、8名年輕人強押上車，女友嚇到報警；警方隨後逮3嫌，另2嫌投案，吳已平安獲釋。圖／取自臉書社團「爆料公社」
吳姓男子今天凌晨和女友至高雄市區某KTV歡唱，突遭7、8名年輕人強押上車，女友嚇到報警；警方隨後逮3嫌（如圖），另2嫌投案，吳已平安獲釋。記者石秀華／翻攝
吳姓男子今天凌晨和女友至高雄市區某KTV歡唱，突遭7、8名年輕人強押上車，女友嚇到報警；警方隨後逮3嫌（如圖），另2嫌投案，吳已平安獲釋。記者石秀華／翻攝
吳姓男子今天凌晨和女友至高雄市區某KTV歡唱，突遭7、8名年輕人強押上車，女友嚇到報警；警方隨後逮3嫌，另2嫌投案，吳已平安獲釋。圖／取自臉書社團「爆料公社」
吳姓男子今天凌晨和女友至高雄市區某KTV歡唱，突遭7、8名年輕人強押上車，女友嚇到報警；警方隨後逮3嫌，另2嫌投案，吳已平安獲釋。圖／取自臉書社團「爆料公社」
吳姓男子今天凌晨和女友至高雄市區某KTV歡唱，突遭7、8名年輕人強押上車，女友嚇到報警；警方隨後逮3嫌，另主嫌林男和共犯陳男投案（如圖），吳已平安獲釋。記者石秀華／翻攝
吳姓男子今天凌晨和女友至高雄市區某KTV歡唱，突遭7、8名年輕人強押上車，女友嚇到報警；警方隨後逮3嫌，另主嫌林男和共犯陳男投案（如圖），吳已平安獲釋。記者石秀華／翻攝
吳姓男子今天凌晨和女友至高雄市區某KTV歡唱，突遭7、8名年輕人強押上車，女友嚇到報警；警方隨後逮3嫌，另2嫌投案，吳已平安獲釋。圖／取自臉書社團「爆料公社」
吳姓男子今天凌晨和女友至高雄市區某KTV歡唱，突遭7、8名年輕人強押上車，女友嚇到報警；警方隨後逮3嫌，另2嫌投案，吳已平安獲釋。圖／取自臉書社團「爆料公社」

KTV 女友

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