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被超車不爽掏玩具槍猛砸車窗 蘆洲警攔截圍捕逮路怒男

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市57歲鄭男今天清晨6時許開車行經五股時，與他車因超車問題發生行車糾紛，鄭男竟掏出槍械敲擊該車車窗。蘆洲警啟動攔截圍捕將鄭男車輛攔下，並在車上起出玩具槍、海洛因及針筒，詢後將鄭男依恐嚇毒品送辦，同車張男依毒品罪送辦。

據了解，57歲鄭姓男子今天清晨6時許，開車載著57歲張男行經新北市五股區時，因不滿遭38歲張男駕駛的轎車超車，鄭男竟加速趨前至張男車旁，開啟車窗後持槍敲擊張男車輛，張男見狀嚇得立即報警。鄭男發現張男報警後隨即加速逃離現場。

蘆洲警方獲報趕抵現場，發現嫌犯已開車逃離。警方立即啟動攔截圍捕，半小時後在八里區龍米路一段發現涉案車輛，警方上前喝令駕駛停車並下車受檢，並在車上起獲犯案的玩具槍，中央扶手處查獲海洛因殘渣袋3包、注射針筒2支，另外還在同車友人57歲張姓男子身上查獲海洛英0.5公克，詢後將鄭男依恐嚇、毒品罪嫌送辦，張男則依毒品罪嫌送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蘆洲警方在車上起獲玩具槍及毒品。記者黃子騰／翻攝
蘆洲警方在車上起獲玩具槍及毒品。記者黃子騰／翻攝
蘆洲警方啟動攔截圍捕並設立攔檢點，將涉案的鄭男攔下逮捕。記者黃子騰／翻攝
蘆洲警方啟動攔截圍捕並設立攔檢點，將涉案的鄭男攔下逮捕。記者黃子騰／翻攝

恐嚇 毒品

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