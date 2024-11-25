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疑遭詐賭慘輸200萬 2惡煞持槍上門痛毆債主逼簽本票

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市46歲廖男、李男日前至王男家賭博輸了2百萬元，廖、李懷疑詐賭，22日竟持瓦斯槍前往王男住處理論，逼簽2百萬本票並恐嚇交付6萬元，還用槍托毆打王男。新莊警獲報前天將廖、李2人逮捕，詢後依恐嚇取財、強制罪、傷害等罪嫌送辦。

據了解，新莊分局五工派出所前天（23日）接獲王男報案表示，自己的朋友與綽號阿寶及阿傑2人發生賭債糾紛，阿寶及阿傑22日深夜竟持瓦斯槍上門恐嚇，逼簽2百萬本票並恐嚇交付6萬元，自己還遭對方用槍托敲打頭部受傷。

新莊警方獲報展開偵辦，經查發現綽號阿寶的46歲廖男、綽號阿傑的46歲李男今年4月間至王男住家與王男朋友一起玩射龍門賭博，廖、李2人輸了2百萬元懷疑遭詐賭心生不滿，22日深夜竟持槍前往王男住處理論，並持瓦斯槍托毆打王男。

警方調閱監視器發現廖、李犯案後開車向台北市逃逸，經鎖定2人行蹤後前天晚間持拘票至台北市汽車旅館將廖男逮捕，李男經通知後帶著犯案的瓦斯槍至派出所投案，警方詢後依恐嚇取財、強制罪、傷害等罪嫌將2人移送法辦。

警方在汽車旅館內將廖男逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方在汽車旅館內將廖男逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方起獲犯案的瓦斯槍。記者黃子騰／翻攝
警方起獲犯案的瓦斯槍。記者黃子騰／翻攝
新莊警方前往汽車旅館逮捕廖姓男子。記者黃子騰／翻攝
新莊警方前往汽車旅館逮捕廖姓男子。記者黃子騰／翻攝

恐嚇 綽號

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