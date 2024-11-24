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高雄湖內槍案釀1死2傷 主嫌藏夾層被逮…涉案4惡煞收押

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高市湖內區22日凌晨發生槍擊案，共造成3人中彈，其中1人送醫後不治，警方陸續逮捕涉案槍手等人，將賴姓主嫌等涉案6人依殺人、槍砲等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，橋檢複訊後，今聲押賴嫌等4人，下午均由法院裁定羈押禁見，另郭姓、余姓犯嫌則請回，余因被通緝，另發監執行。

46歲的賴姓男子和37歲的林姓男子及41歲綽號「阿榮」的黃姓男子在湖內和台南交界處一帶廝混，3人均曾涉及毒品案，賴男先前和林男互看不順眼，不滿林男曾撂人對他嗆聲，兩人已互生嫌隙。

賴男得知黃男積欠林男28萬賭債，和另一名男子出面替黃各還10萬元債務後，前天凌晨邀約林男至44歲蘇姓男子位於湖內區正義一路的租屋處談判還債之事，林男因朋友32歲周姓男子（32歲）及其34歲的林姓妻子住在附近，約周男夫婦一起赴約。

不料，賴男和蒙面同夥下車進屋後，雙方口角，賴涉嫌拿槍柄毆打林，大喊「不想還賭債啦」，隨後開槍擊中林、蘇、周等3男，其中蘇男腹部中彈，送醫不治，周男左胸中彈，送醫暫時脫離險境，林的手臂遭子彈貫穿。

警方案發當天傍晚5時30分許，先在鳳山區凱旋路停車場逮獲賴男的同夥余姓男子（41歲），追查發現賴等人躲藏在40歲郭姓男子在大社區鹽埕巷經營的修車廠。

警方前往修車廠抓人時，剛好賴等人借了郭男的白車出發去找朋友，於是展開圍捕，但嫌犯朝警方衝來，員警朝輪胎開24槍射擊，但仍被嫌犯兔脫；警方在修車廠先逮捕郭男。

後警方在離車廠不遠處查獲嫌犯棄置的白車，在車中背包起獲一把已拆成零件改造槍械、2把空氣手槍、30餘發子彈及變裝用男性假髮等物。

最後於昨清晨5點多，掌握賴等人藏身在仁武區永榮三街透天厝，查獲共犯35歲的潘姓男子、28歲的蔡姓男子、35歲的吳姓男子、25歲的陳姓男子及45歲的蔡姓女子。

警方最後依事證，依殺人、槍到等罪，將賴男、蔡男、陳男、吳男、郭男、余男等6人移送橋頭地檢署複訊，檢方複訊後，認定同乘一輛車的賴男、蔡男、陳男、吳男等4人涉案情節重大，依殺人罪嫌聲押，郭、余因乘另輛車，未直接參與均請回，余因另涉案件被通緝，已發監執行。

橋頭地院今傍晚審理後，考量賴男等人涉案後逃逸，且涉殺人犯罪嫌疑重大，審理後裁定賴男、蔡男、陳男、吳男羈押禁見。

高市湖內槍擊案，造成3男中彈、1人死亡，主嫌賴男一度翻牆逃，還躲在夾層屋被警方揪出就逮，今被法院裁定羈押。記者石秀華／翻攝
高市湖內槍擊案，造成3男中彈、1人死亡，主嫌賴男一度翻牆逃，還躲在夾層屋被警方揪出就逮，今被法院裁定羈押。記者石秀華／翻攝
高雄市湖內區正義一路前天凌晨發生槍擊案，造成1死2傷。記者林保光／翻攝
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高市槍擊案3人中彈、1人死亡，賴姓主嫌一度翻牆逃逸，躲在夾層屋被警方揪出，今被法院裁定羈押。(記者石秀華／翻攝)
高市槍擊案3人中彈、1人死亡，賴姓主嫌一度翻牆逃逸，躲在夾層屋被警方揪出，今被法院裁定羈押。(記者石秀華／翻攝)

朋友 槍擊 殺人 通緝

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