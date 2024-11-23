為討8萬賭債！高雄槍擊殺人案警開24槍逮7嫌 主嫌翻牆藏夾層遭揪出

高市湖內區昨凌晨發生槍擊案，賴姓男子替綽號「阿榮」友人協調8萬賭債，和林姓男子約至蘇姓男子租處談判起衝突，3人中彈，1人送醫不治；警方昨下午在大社區圍捕賴等人轎車，開24槍射擊輪胎，嫌犯仍棄車逃逸；警方棄而不捨，今凌晨和上午緝獲5嫌，主嫌賴男一度翻牆逃，還躲在夾層屋被警方揪出就逮。

據了解，46歲的賴姓男子和37歲的林姓男子及41歲綽號「阿榮」的黃姓男子在湖內和台南交界處一帶廝混，3人均曾涉及毒品案，賴男先前和林男互看不順眼，不滿林男曾撂人對他嗆聲，兩人已互生嫌隙。

警方調查，賴男得知黃男積欠林男28萬賭債，和另一名男子出面替黃各還10萬元債務後，前天凌晨邀約林男至44歲蘇姓男子位於湖內區正義一路的租屋處談判還債之事，林男因朋友32歲周姓男子（32歲）及其34歲的林姓妻子住在附近，約周男夫婦一起赴約。

不料賴男和蒙面同夥下車進屋後，雙方口角，賴涉嫌拿槍柄毆打林，大喊「不想還賭債啦」，隨後開槍擊中林、蘇、周等3男，其中蘇腹部中彈，送醫不治，周男左胸中彈，送醫暫時脫離險境，林的手臂疑遭子彈貫穿。

警方在案發後，昨天傍晚5時30分許先在鳳山區凱旋路停車場逮獲46歲主嫌賴男的同夥余姓男子（41歲），追查發現賴等人躲藏在40歲郭姓男子在大社區鹽埕巷經營的修車廠。

警方前往修車廠抓人時，剛好賴等人借了郭男的白車出發去找朋友，於是展開圍捕，但嫌犯朝警方衝來，員警朝輪胎開24槍射擊，但仍被嫌犯兔脫；警方在修車廠先逮捕郭男及提供做案BMW車輛的21歲邱姓女子。

後警方在離車廠不遠處查獲嫌犯棄置的白車，在車中背包起獲一把已拆成零件改造槍械、2把空氣手槍、30餘發子彈及變裝用男性假髮等物。

警察局長林炎田在案發後全程坐鎮指揮，除案發地湖內分局警力外，包括刑大、鳳山、仁武及左營等地偵查隊、調帶高手協助偵辦。

今天清晨5點多掌握賴等人藏身在仁武區永榮三街透天厝，查獲共犯35歲的潘姓男子、28歲的蔡姓男子、35歲的吳姓男子、25歲的陳姓男子及45歲的蔡姓女子。