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為討8萬賭債！高雄槍擊殺人案警開24槍逮7嫌 主嫌翻牆藏夾層遭揪出

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市湖內區昨凌晨發生槍擊案，賴姓男子替綽號「阿榮」友人協調8萬賭債，和林姓男子約至蘇姓男子租處談判起衝突，3人中彈，1人送醫不治；警方昨下午在大社區圍捕賴等人轎車，開24槍射擊輪胎，嫌犯仍棄車逃逸；警方棄而不捨，今凌晨和上午緝獲5嫌，主嫌賴男一度翻牆逃，還躲在夾層屋被警方揪出就逮。

據了解，46歲的賴姓男子和37歲的林姓男子及41歲綽號「阿榮」的黃姓男子在湖內和台南交界處一帶廝混，3人均曾涉及毒品案，賴男先前和林男互看不順眼，不滿林男曾撂人對他嗆聲，兩人已互生嫌隙。

警方調查，賴男得知黃男積欠林男28萬賭債，和另一名男子出面替黃各還10萬元債務後，前天凌晨邀約林男至44歲蘇姓男子位於湖內區正義一路的租屋處談判還債之事，林男因朋友32歲周姓男子（32歲）及其34歲的林姓妻子住在附近，約周男夫婦一起赴約。

不料賴男和蒙面同夥下車進屋後，雙方口角，賴涉嫌拿槍柄毆打林，大喊「不想還賭債啦」，隨後開槍擊中林、蘇、周等3男，其中蘇腹部中彈，送醫不治，周男左胸中彈，送醫暫時脫離險境，林的手臂疑遭子彈貫穿。

警方在案發後，昨天傍晚5時30分許先在鳳山區凱旋路停車場逮獲46歲主嫌賴男的同夥余姓男子（41歲），追查發現賴等人躲藏在40歲郭姓男子在大社區鹽埕巷經營的修車廠。

警方前往修車廠抓人時，剛好賴等人借了郭男的白車出發去找朋友，於是展開圍捕，但嫌犯朝警方衝來，員警朝輪胎開24槍射擊，但仍被嫌犯兔脫；警方在修車廠先逮捕郭男及提供做案BMW車輛的21歲邱姓女子。

後警方在離車廠不遠處查獲嫌犯棄置的白車，在車中背包起獲一把已拆成零件改造槍械、2把空氣手槍、30餘發子彈及變裝用男性假髮等物。

警察局長林炎田在案發後全程坐鎮指揮，除案發地湖內分局警力外，包括刑大、鳳山、仁武及左營等地偵查隊、調帶高手協助偵辦。

今天清晨5點多掌握賴等人藏身在仁武區永榮三街透天厝，查獲共犯35歲的潘姓男子、28歲的蔡姓男子、35歲的吳姓男子、25歲的陳姓男子及45歲的蔡姓女子。

由於不見主嫌賴男蹤影，警方不死心，調閱周圍監視器，未發現人員進出，後持續清查周圍，發現賴男翻牆逃逸後躲進後方屋內躲在夾層屋，將其揪出；全案宣告偵破，警詢後將依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，並建請檢察官羈押賴男。

高市湖內槍擊案，警方在犯嫌車中背包起獲一把已拆成零件改造槍械、2把空氣手槍、 30餘發子彈及變裝用男性假髮等物；警察局長林炎田全程坐鎮指揮，在記者會上向媒體解說查扣的證物。記者石秀華／攝影
高市湖內槍擊案，警方在犯嫌車中背包起獲一把已拆成零件改造槍械、2把空氣手槍、 30餘發子彈及變裝用男性假髮等物；警察局長林炎田全程坐鎮指揮，在記者會上向媒體解說查扣的證物。記者石秀華／攝影
高市湖內槍擊案，警方昨下午在大社區圍捕賴等人轎車，開24槍射擊輪胎，嫌犯仍棄車逃逸。記者石秀華／攝影
高市湖內槍擊案，警方昨下午在大社區圍捕賴等人轎車，開24槍射擊輪胎，嫌犯仍棄車逃逸。記者石秀華／攝影
高市湖內槍擊案，警方在犯嫌車中背包起獲一把已拆成零件改造槍械、2把空氣手槍、 30餘發子彈及變裝用男性假髮等物。記者石秀華／攝影
高市湖內槍擊案，警方在犯嫌車中背包起獲一把已拆成零件改造槍械、2把空氣手槍、 30餘發子彈及變裝用男性假髮等物。記者石秀華／攝影
高市湖內槍擊案，造成3男中彈、1人死亡，主嫌賴男一度翻牆逃，還躲在夾層屋被警方揪出就逮。記者石秀華／翻攝
高市湖內槍擊案，造成3男中彈、1人死亡，主嫌賴男一度翻牆逃，還躲在夾層屋被警方揪出就逮。記者石秀華／翻攝
高市湖內槍擊案，警方昨下午在大社區圍捕賴等人轎車，開24槍射擊輪胎，嫌犯仍棄車逃逸；今天下午鑑識人員對被開槍的轎車輪胎進行採證。記者石秀華／攝影
高市湖內槍擊案，警方昨下午在大社區圍捕賴等人轎車，開24槍射擊輪胎，嫌犯仍棄車逃逸；今天下午鑑識人員對被開槍的轎車輪胎進行採證。記者石秀華／攝影
高市湖內槍擊案，警方在犯嫌車中背包起獲一把已拆成零件改造槍械、2把空氣手槍、 30餘發子彈及變裝用男性假髮（如圖）等物。記者石秀華／攝影
高市湖內槍擊案，警方在犯嫌車中背包起獲一把已拆成零件改造槍械、2把空氣手槍、 30餘發子彈及變裝用男性假髮（如圖）等物。記者石秀華／攝影
高市湖內槍擊案，造成3男中彈、1人死亡，主嫌賴男一度翻牆逃，還躲在夾層屋被警方揪出就逮。記者石秀華／翻攝
高市湖內槍擊案，造成3男中彈、1人死亡，主嫌賴男一度翻牆逃，還躲在夾層屋被警方揪出就逮。記者石秀華／翻攝
高市湖內槍擊案，造成3男中彈、1人死亡，警方逮捕主嫌賴男等7人。記者石秀華／翻攝
高市湖內槍擊案，造成3男中彈、1人死亡，警方逮捕主嫌賴男等7人。記者石秀華／翻攝
高市湖內槍擊案，造成3男中彈、1人死亡，主嫌賴男一度翻牆逃，還躲在夾層屋被警方揪出就逮。記者石秀華／翻攝
高市湖內槍擊案，造成3男中彈、1人死亡，主嫌賴男一度翻牆逃，還躲在夾層屋被警方揪出就逮。記者石秀華／翻攝

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