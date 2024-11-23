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多年好友提供毒品通緝犯住處 幫藏匿收生活費被判刑2月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市徐姓男子與遭毒品通緝的黃姓男子是多年好友，除提供自己住處給黃與其女友居住外，還幫黃租賃另間房屋居住，代價是由黃提供毒品、支應生活費。警方根據手機發話位置等資料，查緝黃到案後，發現是徐在期間協助藏匿黃，徐被檢方依藏匿人犯罪起訴，一審判徐2月徒刑，可易科。

判決指出，台中市徐姓男子（57歲）與苗栗縣黃姓男子是多年好友，黃在今年2月間得知，自己已因涉及多起毒品案件，遭檢方傳喚不到庭後，發布通緝，黃要求徐提供藏匿地點，徐將住處提供給黃與黃的女友，代價是黃提供海洛因、安非他命等毒品供徐施用，也幫徐支付平常生活費用。

徐男先提供原登記在自己名下的房產，給黃與其女友居住，後來該房產遭拍賣後，徐再以自己的名義，向人承租房產後，繼續供黃等人藏匿，不過警方依照手機發話位置等紀錄，循線查緝黃到案，協助藏匿黃的徐男，也被依涉嫌藏匿人犯罪嫌，移送台中地檢署後起訴。

台中地院審認，徐男明知黃男是警方依法急欲查緝的通緝犯，但仍提供處所供黃等人藏匿，造成警方追緝困難，妨害國家司法權的行使，行為不該，考量徐已在案件審理時，坦認犯行，依收入、職業等情狀，以藏匿人犯罪，判刑2月，可易科6萬元，仍可上訴。

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台中市徐姓男子涉嫌藏匿遭通緝的黃姓友人，一審判徐2月徒刑。圖／本報資料照
台中市徐姓男子涉嫌藏匿遭通緝的黃姓友人，一審判徐2月徒刑。圖／本報資料照

女友 毒品 通緝

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