毒蟲偷贓車至市場飛車搶劫婦人金項鍊 2罪嫌起訴

56歲朱姓男子在今年國慶日，涉騎贓車在台北市中山區龍江市場飛車搶劫，徒手奪下蔡姓女子脖子上近3萬元的金項鍊，犯後火速銷贓變現花用殆盡，檢方日前偵結認定他偷機車、搶金項鍊事證明確，依法起訴。

起訴指出，朱男今年10月6日下午5時許在淡水區英專路前見陳姓騎士忘記拔車鑰匙，直接偷走騎車騎車逃逸，4天後在雙十節國慶日騎贓車到北市龍江路發現蔡女帶著金項鍊，涉嫌尾隨趁蔡女不備，搶走蔡女脖子上的金項鍊飛車逃逸，蔡女大叫「搶劫！」並報案，被搶走的金項鍊價值2萬9980元。

警方循線追查，透過監視器畫面加上蔡女指證，以車追人在中山區建國北路一段巷弄內尋獲作案車輛後，鎖定朱男轉搭捷運逃逸，報請檢方指揮10月11日在朱男淡水住家拘提到案，且查扣少量海洛因。

此案作案車輛並非朱男車輛，而是竊車行搶，機車失主向警報案時，受理員警以「證件遺失案」受理機車竊案，當時督察組調查後認定受理員警確有疏失，嚴重影響民眾權益，依規定加重懲處記過一次，所屬主管督導不周連帶申誡二次處分，分局長亦自請處分。

朱男曾涉毒品案，無業，他坦承犯行，稱因缺錢才會衝動犯案，金項鍊以變賣還債，但不願講出毒品來源。檢察官認定，朱男涉犯竊盜、搶奪等2罪，依法起訴。

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