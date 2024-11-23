影／車手租車當行動水房 北警眼尖查獲3人扣上百張金融卡
兩名陳姓及周姓等三名男子21日晚間在台北市大安區忠孝東路4段一處停車場內，窩在車內不斷忙碌，轄區大安警分局敦化南路派出所警員巡邏時，見三人形跡可疑盤查，發現他們是以租賃車當行動據點，在大安區提領詐款的車手。
警方指出，31歲陳姓男子及32歲的周姓、陳姓男子等三人，在停車場內形跡可疑，不時操作筆電與手機，警方起疑上前盤查，比對掌握的提領車手取款影像畫面，確認三人就是派出所正在追查的車手。
警方當場查獲毒品咖啡包、愷他命等物，並在三人使用的租賃車輛內起獲金融卡132張、筆記型電腦3台、讀卡機5台、工作機10支、現金26萬7300元等證物，警方當場將3人依毒品、詐欺、洗錢等罪嫌逮捕歸案。
警方說，陳嫌等3人除受詐欺集團招募成為詐欺車手外，還兼任取簿手工作，他們承租租賃車作為行動據點，在車內以俗稱「洗車」方式，將讀卡機接上筆電或手機，透過網路銀行查詢人頭帳戶狀況，將未警示且已入帳的金融卡，以埋包方式交付集團指派車手提領贓款，警方將清查被害人數，並向上追查詐欺集團成員。
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