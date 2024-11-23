快訊

12強賽Live／中華隊晉級劇本撰寫中！美國5：2領先委內瑞拉

比新注音好用…年輕人為何不用倉頡、嘸蝦米輸入法？網點出關鍵真相

2024年代表詞是啥？網友一面倒「2字擇1」諷：立意良善

影／車手租車當行動水房 北警眼尖查獲3人扣上百張金融卡

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

兩名陳姓及周姓等三名男子21日晚間在台北市大安區忠孝東路4段一處停車場內，窩在車內不斷忙碌，轄區大安警分局敦化南路派出所警員巡邏時，見三人形跡可疑盤查，發現他們是以租賃車當行動據點，在大安區提領詐款的車手

警方指出，31歲陳姓男子及32歲的周姓、陳姓男子等三人，在停車場內形跡可疑，不時操作筆電與手機，警方起疑上前盤查，比對掌握的提領車手取款影像畫面，確認三人就是派出所正在追查的車手。

警方當場查獲毒品咖啡包、愷他命等物，並在三人使用的租賃車輛內起獲金融卡132張、筆記型電腦3台、讀卡機5台、工作機10支、現金26萬7300元等證物，警方當場將3人依毒品、詐欺、洗錢等罪嫌逮捕歸案。

警方說，陳嫌等3人除受詐欺集團招募成為詐欺車手外，還兼任取簿手工作，他們承租租賃車作為行動據點，在車內以俗稱「洗車」方式，將讀卡機接上筆電或手機，透過網路銀行查詢人頭帳戶狀況，將未警示且已入帳的金融卡，以埋包方式交付集團指派車手提領贓款，警方將清查被害人數，並向上追查詐欺集團成員。

台北市敦化南路派出所員警，在忠孝東路一處停車場，查獲陳姓等三名車手以租賃車當行動水房，查扣上百張金融卡及毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市敦化南路派出所員警，在忠孝東路一處停車場，查獲陳姓等三名車手以租賃車當行動水房，查扣上百張金融卡及毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市敦化南路派出所員警，在忠孝東路一處停車場，查獲陳姓等三名車手以租賃車當行動水房，查扣上百張金融卡及毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市敦化南路派出所員警，在忠孝東路一處停車場，查獲陳姓等三名車手以租賃車當行動水房，查扣上百張金融卡及毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市敦化南路派出所員警，在忠孝東路一處停車場，查獲陳姓等三名車手以租賃車當行動水房，查扣上百張金融卡及毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市敦化南路派出所員警，在忠孝東路一處停車場，查獲陳姓等三名車手以租賃車當行動水房，查扣上百張金融卡及毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市敦化南路派出所員警，在忠孝東路一處停車場，查獲陳姓等三名車手以租賃車當行動水房，查扣上百張金融卡及毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市敦化南路派出所員警，在忠孝東路一處停車場，查獲陳姓等三名車手以租賃車當行動水房，查扣上百張金融卡及毒品。記者廖炳棋/翻攝

毒品 詐欺 車手

延伸閱讀

影／北市一路狂領錢！詐團車手吃雞慶祝 渾然不知遭警網包圍

台北市大安區民宅氣爆起火 消防馳援救出八旬老婦

刑事局搜水房集團....涉案夫妻把平板、手機丟下13樓滅證

影／高雄男求職找家庭代工 金融卡每張賺1萬…他一口氣寄3張

相關新聞

獨／抓到了！高雄湖內槍擊案3中彈釀1死 開槍主嫌落網

高市湖內區昨凌晨發生槍擊案，賴姓男子替綽號「阿榮」男子協調8萬元賭債，和林姓男子相約至蘇姓男子租處談判起衝突，賴開槍打傷...

影／車手租車當行動水房 北警眼尖查獲3人扣上百張金融卡

兩名陳姓及周姓等三名男子21日晚間在台北市大安區忠孝東路4段一處停車場內，窩在車內不斷忙碌，轄區大安警分局敦化南路派出所...

社區清潔員不爽屢遭碎念 持刀攻擊保全後竟稱「失憶」

高鐵桃園站旁某社區的姜姓清潔員不滿林姓保全總是叨念他沒將垃圾間大門關上，雙方為此起口角，去年7月中午，姜闖入保全室拿美工...

影／北市一路狂領錢！詐團車手吃雞慶祝 渾然不知遭警網包圍

高姓男子日前替詐欺集團提領贓款，依指示與同夥邱姓男子會合後，兩人吃麻油雞慶功，不知早已遭員警盯上尾隨，警方等候2人吃完麻...

獨／高雄湖內槍擊案3中彈釀1死 6人今晨落網主嫌在逃

高雄市湖內區民宅昨凌晨發生槍擊案，賴姓男子替綽號「阿龍」男子協調8萬元賭債，和林姓男子相約至蘇姓男子租處談判起衝突，賴朝...

影／半夜戴安全帽馬路拖行李箱 中和女警追百公尺逮通緝男

新北市中和女警陳婉翎今天凌晨巡邏在大馬路上看見林姓男子拖著行李箱走在大馬路上，還頭戴安全帽起疑，林男看見巡邏警車靠近立刻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。