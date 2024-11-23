影／車手租車當行動水房 北警眼尖查獲3人扣上百張金融卡

兩名陳姓及周姓等三名男子21日晚間在台北市大安區忠孝東路4段一處停車場內，窩在車內不斷忙碌，轄區大安警分局敦化南路派出所警員巡邏時，見三人形跡可疑盤查，發現他們是以租賃車當行動據點，在大安區提領詐款的車手。

警方指出，31歲陳姓男子及32歲的周姓、陳姓男子等三人，在停車場內形跡可疑，不時操作筆電與手機，警方起疑上前盤查，比對掌握的提領車手取款影像畫面，確認三人就是派出所正在追查的車手。

警方當場查獲毒品咖啡包、愷他命等物，並在三人使用的租賃車輛內起獲金融卡132張、筆記型電腦3台、讀卡機5台、工作機10支、現金26萬7300元等證物，警方當場將3人依毒品、詐欺、洗錢等罪嫌逮捕歸案。