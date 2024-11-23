社區清潔員不爽屢遭碎念 持刀攻擊保全後竟稱「失憶」

高鐵桃園站旁某社區的姜姓清潔員不滿林姓保全總是叨念他沒將垃圾間大門關上，雙方為此起口角，去年7月中午，姜闖入保全室拿美工刀朝林攻擊，總幹事驚見喋血事件趕緊報警，姜男行凶後稱「失憶」，桃園地檢署偵結，依殺人未遂罪起訴。

起訴指出，57歲姜姓保全員在桃園市大園區高鐵桃園站旁一棟每戶百餘坪的社區擔任清潔人員，與49歲林姓保全員之間，為了社區垃圾間大門有沒有關的問題，經常起口角爭執，林男總碎念他沒把垃圾間的大門關上，但他自認每次都有關，為此瑣事不愉快。

去年7月25日中午12點，又為了垃圾門有沒有關生口角，詎料，姜男氣不過，於是衝進社區保全室，拿美工刀便刺向林男頭部、臉部及手臂，且於林男倒地後仍繼續攻擊，造成林男左手中指2公分開放性傷口、左側前臂5公分開放性傷口、臉部2公分撕裂傷及頭部表淺損傷等傷害。社區總幹事見狀拉開雙方，並報警。

姜男矢口否認行凶，表示自己患有癲癇症狀，案發當下可能因為沒定期服藥所以失去記憶，他醒來後，發現地上有血跡，很擔心是他在失神狀態下做了不好的事，他只記得有人拿保溫瓶打他，因此滾到角落躲避攻擊。