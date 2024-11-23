獨／抓到了！高雄湖內槍擊案3中彈釀1死 開槍主嫌落網

高市湖內區昨凌晨發生槍擊案，賴姓男子替綽號「阿榮」男子協調8萬元賭債，和林姓男子相約至蘇姓男子租處談判起衝突，賴開槍打傷在場的蘇男及、周男，蘇腹部中彈送醫不治，林手臂遭子彈貫穿受傷；警方今晨拂曉出擊，先逮獲共犯陳男等6人，上午10點多又逮獲主嫌賴男。

據了解，警方以車追人，在嫌犯可能藏身處所搜查，曾前往台南賴男的巢穴，但和賴擦身而過，沒逮到人；今晨5點多，警方循線前往仁武區一處透天民宅，逮獲涉案的共犯陳姓男子等4人，另有2人在屋內，警方一併將屋內6人帶回調查；警方隨後在共犯藏匿處所的附近，逮獲涉案的主嫌賴男，賴男已被警方帶回，以釐清整起槍擊案起因。

此外，整起案件起因的主角「阿榮」曾涉及毒品案件，是通緝犯，目前仍在逃，警方已佈線追緝中。

警方昨天傍晚5時30分許先在鳳山區凱旋路停車場逮獲賴男同夥41歲的余姓男子，隨後又在大社區鹽埕巷逮捕提供做案BMW轎車的車主邱姓女子（21歲）；同時查獲嫌犯賴駕駛的兩輛轎車，在車中車內背包起獲一把已拆成零件改造槍械、二把空氣手槍、 30餘發子彈及變裝用男性假髮等物。

據了解，林姓男子（37歲）借賭債28萬元給綽號「阿榮」的男子，已由賴姓男子（47歲）和另名外1人各幫阿榮還10萬元，僅剩8萬元未還，賴姓男子才約林姓男子到蘇姓男子（44歲）到湖內區正義一路租處談判。林男因朋友周姓男子（32歲）夫妻住在附近，載周男夫婦一起赴約。

警方調查，賴姓男子持槍進屋，涉嫌拿槍柄毆打林姓男子，雙方衝突後，賴開槍擊中林姓、蘇姓、周姓3男子，蘇腹部中彈，轉送高雄榮總後不治，周男送成大醫院，暫已脫險，林送往義大醫院才發現手臂也中彈；屋內起出少許的喪屍煙彈及毒咖啡包。

警方調閱相關監錄影像，發現賴姓男子乘1輛白色BMW轎車到場，賴先下車進屋，沒多久又出來，與約3名蒙面的同夥拿球棒再進屋，不久出來便上車逃逸。