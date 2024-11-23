快訊

林淑芬再轟許銘春：不算什麼咖！退選高雄市長「希望知所進退」

12強賽Live／美國搶攻2分領先委內瑞拉 中華隊晉級冠軍賽路徑浮現

川普點名華裔黃之瀚任副國安顧問！曾是川金會幕後功臣

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／抓到了！高雄湖內槍擊案3中彈釀1死 開槍主嫌落網

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市湖內區昨凌晨發生槍擊案，賴姓男子替綽號「阿榮」男子協調8萬元賭債，和林姓男子相約至蘇姓男子租處談判起衝突，賴開槍打傷在場的蘇男及、周男，蘇腹部中彈送醫不治，林手臂遭子彈貫穿受傷；警方今晨拂曉出擊，先逮獲共犯陳男等6人，上午10點多又逮獲主嫌賴男。

據了解，警方以車追人，在嫌犯可能藏身處所搜查，曾前往台南賴男的巢穴，但和賴擦身而過，沒逮到人；今晨5點多，警方循線前往仁武區一處透天民宅，逮獲涉案的共犯陳姓男子等4人，另有2人在屋內，警方一併將屋內6人帶回調查；警方隨後在共犯藏匿處所的附近，逮獲涉案的主嫌賴男，賴男已被警方帶回，以釐清整起槍擊案起因。

此外，整起案件起因的主角「阿榮」曾涉及毒品案件，是通緝犯，目前仍在逃，警方已佈線追緝中。

警方昨天傍晚5時30分許先在鳳山區凱旋路停車場逮獲賴男同夥41歲的余姓男子，隨後又在大社區鹽埕巷逮捕提供做案BMW轎車的車主邱姓女子（21歲）；同時查獲嫌犯賴駕駛的兩輛轎車，在車中車內背包起獲一把已拆成零件改造槍械、二把空氣手槍、 30餘發子彈及變裝用男性假髮等物。

據了解，林姓男子（37歲）借賭債28萬元給綽號「阿榮」的男子，已由賴姓男子（47歲）和另名外1人各幫阿榮還10萬元，僅剩8萬元未還，賴姓男子才約林姓男子到蘇姓男子（44歲）到湖內區正義一路租處談判。林男因朋友周姓男子（32歲）夫妻住在附近，載周男夫婦一起赴約。

警方調查，賴姓男子持槍進屋，涉嫌拿槍柄毆打林姓男子，雙方衝突後，賴開槍擊中林姓、蘇姓、周姓3男子，蘇腹部中彈，轉送高雄榮總後不治，周男送成大醫院，暫已脫險，林送往義大醫院才發現手臂也中彈；屋內起出少許的喪屍煙彈及毒咖啡包。

警方調閱相關監錄影像，發現賴姓男子乘1輛白色BMW轎車到場，賴先下車進屋，沒多久又出來，與約3名蒙面的同夥拿球棒再進屋，不久出來便上車逃逸。

高雄市湖內區民宅昨天凌晨發生槍擊案，造成3男中彈，1人死亡；警方昨天下午在鳳山區逮獲涉案的共犯余姓男子。記者石秀華／翻攝
高雄市湖內區民宅昨天凌晨發生槍擊案，造成3男中彈，1人死亡；警方昨天下午在鳳山區逮獲涉案的共犯余姓男子。記者石秀華／翻攝
高雄市警方今清晨5點多拂曉出擊，在仁武區逮獲涉及湖內槍擊案造成3人中彈1人死亡的共犯陳姓男子等人。圖／讀者提供
高雄市警方今清晨5點多拂曉出擊，在仁武區逮獲涉及湖內槍擊案造成3人中彈1人死亡的共犯陳姓男子等人。圖／讀者提供
高雄是湖內區昨天凌晨發生一起疑8萬元賭債糾紛的民宅槍擊案，3男中彈，釀1死2傷；警方在現場採證。記者石秀華／翻攝
高雄是湖內區昨天凌晨發生一起疑8萬元賭債糾紛的民宅槍擊案，3男中彈，釀1死2傷；警方在現場採證。記者石秀華／翻攝

槍擊 通緝 高雄市

延伸閱讀

獨／高雄湖內槍擊案3中彈釀1死 6人今晨落網主嫌在逃

高雄湖內槍擊案3人中彈釀1死 警逮男女2共犯主嫌在逃

高雄湖內1死2傷槍擊案 嫌犯開槍影像曝光

賴清德海軍基地剪綵 巧！連兩年兩次到高雄都遇槍擊案

相關新聞

獨／抓到了！高雄湖內槍擊案3中彈釀1死 開槍主嫌落網

高市湖內區昨凌晨發生槍擊案，賴姓男子替綽號「阿榮」男子協調8萬元賭債，和林姓男子相約至蘇姓男子租處談判起衝突，賴開槍打傷...

社區清潔員不爽屢遭碎念 持刀攻擊保全後竟稱「失憶」

高鐵桃園站旁某社區的姜姓清潔員不滿林姓保全總是叨念他沒將垃圾間大門關上，雙方為此起口角，去年7月中午，姜闖入保全室拿美工...

影／北市一路狂領錢！詐團車手吃雞慶祝 渾然不知遭警網包圍

高姓男子日前替詐欺集團提領贓款，依指示與同夥邱姓男子會合後，兩人吃麻油雞慶功，不知早已遭員警盯上尾隨，警方等候2人吃完麻...

獨／高雄湖內槍擊案3中彈釀1死 6人今晨落網主嫌在逃

高雄市湖內區民宅昨凌晨發生槍擊案，賴姓男子替綽號「阿龍」男子協調8萬元賭債，和林姓男子相約至蘇姓男子租處談判起衝突，賴朝...

影／半夜戴安全帽馬路拖行李箱 中和女警追百公尺逮通緝男

新北市中和女警陳婉翎今天凌晨巡邏在大馬路上看見林姓男子拖著行李箱走在大馬路上，還頭戴安全帽起疑，林男看見巡邏警車靠近立刻...

喬債務開槍 高雄湖內1死2傷

高雄市綽號「阿龍」男子和林姓男子有8萬元賭債糾紛，賴姓男子替阿龍出面，昨天凌晨和林相約在湖內區蘇姓男子租處談判，雙方起口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。