影／北市一路狂領錢！詐團車手吃雞慶祝 渾然不知遭警網包圍

高姓男子日前替詐欺集團提領贓款，依指示與同夥邱姓男子會合後，兩人吃麻油雞慶功，不知早已遭員警盯上尾隨，警方等候2人吃完麻油雞、高男交款時上前逮人，扣獲現金26萬6000元及作案手機等證物，依法送辦。

警方調查，台北市警局松山分局中崙派出所員警10月25日下午3時許巡邏時，在八德路一帶發現23歲高男在ATM提款時東張西望、神色緊張，尾隨其後又發現，高男沿八德路步行，一路在6處ATM提款，形跡可疑，最後進入八德路三段某麻油雞店準備用餐。

員警見高男到定位，呼叫線上警力支援，經埋伏觀察，發現高男與37歲邱男在店內角落同坐一桌，兩人點麻油雞料理大吃一頓後，高男從自身背包中拿出一疊疊千元鈔票放入邱男提袋中，過程全被員警目擊，立刻上前逮人。

據悉，高男此前無涉刑案紀錄，一見員警現身就坦承涉詐，後續也招認是在社群軟體Instagram上看見有關「代客領物」工作的貼文，循線應徵，之後就被指示拿提款卡領錢。

邱男則曾涉詐欺案，起初還否認現金是詐欺贓款，但他和高男互動全被員警蒐證齊全，後續也坦承替詐欺集團擔任收水手。

警方表示，員警跟監埋伏後順利查獲詐欺車手高男、收水手邱男，查扣現金26萬6000元、3張金融卡、5支手機等證物，詢後依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌將2人移送台北地檢署偵辦，持續溯源擴大偵辦。