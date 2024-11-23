影／半夜戴安全帽馬路拖行李箱 中和女警追百公尺逮通緝男
新北市中和女警陳婉翎今天凌晨巡邏在大馬路上看見林姓男子拖著行李箱走在大馬路上，還頭戴安全帽起疑，林男看見巡邏警車靠近立刻橫越馬路還快步奔跑，女警追百公尺逮人，一查身分竟是詐欺、毒品通緝犯，當場逮捕後今依法解送歸案。
「別跑！」新北市中和警分局秀山派出所警員黃明嘉、陳婉翎２員今天凌晨2時巡邏時，在中和區景平路上看見林姓男子（45歲）頭戴安全帽，手提行李箱，行跡十分可疑，上前盤查，林男一見巡邏警車靠近，二話不說立刻快橫越馬路奔跑，女警陳婉翎見狀一路全力奔跑追捕，與支援警力合力並將人制伏。
經查驗其身分，林男果真是新北地檢署所發佈毒品及詐欺通緝，現場立即逮捕並檢視行李箱，裡面除衣物外，還有螺絲起子等工具，但未發現失竊贓物，當場依規定帶返派出所，警詢後馬將依法解送新北地檢署歸案。
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