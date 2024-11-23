喬債務開槍 高雄湖內1死2傷

高雄市湖內區民宅昨天凌晨發生槍擊案，造成3男中彈，1人死亡；警方今天傍晚在大社區鹽埕巷查獲主嫌賴姓男子駕駛的轎車，在車中起出已拆成零件的改造槍械、30餘發子彈等物。記者石秀華／翻攝 高雄市綽號「阿龍」男子和林姓男子有8萬元賭債糾紛，賴姓男子替阿龍出面，昨天凌晨和林相約在湖內區蘇姓男子租處談判，雙方起口角，賴開槍打傷在場的周男及蘇男，林男被賴的3名同夥持棒打傷，右手也遭子彈貫穿，蘇因腹部中彈送醫不治；主嫌賴男逃逸中，警方已逮獲1名余姓共犯。

這是高雄市近4個月以來，發生的第二起槍擊命案，市長陳其邁要求盡速破案，確認有無其他共犯，並追查槍枝來源，高市警察局長林炎田指已鎖定凶嫌及車輛，有信心在最短時間內逮到嫌犯。

據調查，綽號「阿龍」男子日前向林男借28萬，之後分由賴男和另名男子幫他各還10萬元，賴昨替阿龍出面約林男到蘇姓男子位在湖內區的租處「喬」剩餘的8萬元欠債，林男偕友人周姓夫妻同往，不料賴男和3名蒙面同夥下車進屋後，雙方口角，賴涉嫌拿槍柄毆打林，大喊「不想還賭債啦」，隨後開槍擊中林、蘇、周等3男，其中蘇腹部中彈，送醫不治，周男左胸中彈，送醫暫時脫離險境，林的手臂疑遭子彈貫穿。

警方到場採證發現少量喪屍煙彈及毒咖啡包，另在地上發現1顆彈殼，2枚子彈；由於賴、林、周、蘇等人均曾涉及毒品案，不排除整起案件與賭、毒糾紛有關。經調閱監錄影像，發現賴男搭白色BMW轎車到場，進屋沒多久出來，再與3名蒙面同夥拿球棒進屋，疑涉案後駕車逃逸，警方已逮獲一名余姓共犯及BMW邱姓女車主，正循線追緝賴男及共犯到案。