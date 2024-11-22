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高雄湖內槍擊案3人中彈釀1死 警逮男女2共犯主嫌在逃

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高雄湖內槍擊案3人中彈釀1死 警逮男女2共犯主嫌在逃

聯合報／ 記者石秀華林保光／高雄即時報導

高雄市湖內區民宅今凌晨發生槍擊案，賴姓男子替綽號「阿龍」男子協調8萬元賭債，和林姓男子相約至蘇姓男子租處談判起衝突，賴朝屋內的蘇、周2男開槍，蘇送醫不治，林被賴同夥持棒毆打，手臂遭子彈貫穿受傷；警方今天下午逮獲余姓共犯及涉案女車主，主嫌賴男仍在逃。

警方在案發後，鎖定2輛涉案車輛，專案小組循線以車追人，今天下午4時許，先在鳳山區凱旋路停車場將主嫌賴男的同夥41歲的余姓男子逮捕，查出余是毒品通緝犯。

警方另在傍晚5時30分許在大社區鹽埕巷逮捕提供做案的BMW轎車的車主邱姓女子（21歲），正釐清2人涉案程度；警方另在鹽埕巷查獲在逃賴男等人駕駛的兩輛轎車，在車中車內背包起獲一把已拆成零件改造槍械、二把空氣手槍、 30餘發子彈及變裝用男性假髮等物。

據了解，林姓男子（37歲）借賭債28萬元給綽號「阿龍」的男子，已由賴姓男子（47歲）和另名外1人各幫阿龍還10萬元，僅剩8萬元未還，賴姓男子才約林姓男子到蘇姓男子（44歲）到湖內區正義一路租處談判。林男因朋友周姓男子（32歲）夫妻住在附近，載周夫婦一起赴約。

警方調查，賴姓男子持槍進屋，涉嫌拿槍柄毆打林姓男子，雙方衝突後，賴開槍擊中林姓、蘇姓、周姓3男子，蘇腹部中彈，轉送高雄榮總後不治，周男送成大醫院，暫已脫險，林送往義大醫院才發現手臂也中彈；屋內起出少許的喪屍煙彈及毒咖啡包。

警方調閱相關監錄影像，發現賴姓男子乘1輛白色BMW轎車到場，賴先下車進屋，沒多久又出來，與約3名蒙面的同夥拿球棒再進屋，不久出來便上車逃逸。

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高雄市湖內區民宅今天凌晨發生槍擊案，造成3男中彈，1人死亡；警方今天下午逮獲涉案的共犯余姓男子。記者石秀華／翻攝
高雄市湖內區民宅今天凌晨發生槍擊案，造成3男中彈，1人死亡；警方今天下午逮獲涉案的共犯余姓男子。記者石秀華／翻攝
高雄市湖內區民宅今天凌晨發生槍擊案，造成3男中彈，1人死亡；警方今天傍晚在大社區鹽埕巷查獲主嫌賴姓男子駕駛的轎車，在車中起出已拆成零件的改造槍械、30餘發子彈等物。記者石秀華／翻攝
高雄市湖內區民宅今天凌晨發生槍擊案，造成3男中彈，1人死亡；警方今天傍晚在大社區鹽埕巷查獲主嫌賴姓男子駕駛的轎車，在車中起出已拆成零件的改造槍械、30餘發子彈等物。記者石秀華／翻攝
高雄市湖內區民宅今天凌晨發生槍擊案，造成3男中彈，1人死亡；警方今天傍晚在大社區鹽埕巷查獲主嫌賴姓男子駕駛的轎車，在車中起出已拆成零件的改造槍械、30餘發子彈等物。記者石秀華／翻攝
高雄市湖內區民宅今天凌晨發生槍擊案，造成3男中彈，1人死亡；警方今天傍晚在大社區鹽埕巷查獲主嫌賴姓男子駕駛的轎車，在車中起出已拆成零件的改造槍械、30餘發子彈等物。記者石秀華／翻攝

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