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影／陸船台中外海越界捕魚 海巡押回重罰320萬今驅離出境

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一艘大陸漁船日前在台中外海越界捕魚，海巡人員廣播要對方停船受檢，大陸漁船拒檢蛇行逃逸，過程中陸船拒檢衝撞，險象環生，海巡人員仍將陸船押回繩之以法，裁罰高額罰鍰320萬元，今天將漁船驅離出境。

本月3日上午，海巡署第三海巡隊接獲第四巡防區指揮部通報，在台中大安溪外海9浬處海域發現一艘疑似大陸漁船越界，該隊立即派遣線上巡防艇PP-10035前往，在台中松柏港外15浬發現一艘越界大陸漁船航行作業中，立即廣播請其停船受檢。

經多次鳴笛廣播後，漁船均拒不停船並加速蛇行逃逸，海巡人員冒著風浪危險緊追不捨，最後成功強靠登檢；經登檢後清查共有陸籍蔡姓船長等15人，鐵殼船體約420噸，漁獲約2噸均依法海拋。

漁船非法越界捕魚事實明確，依據違反台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，由第三海巡隊PP-10035艇將漁船及船長、船員等15員全數押返台中港海巡基地偵辦，處以罰鍰320萬元、沒入漁具，經確定罰鍰已匯入國庫，今天上午9時，將漁船驅離出境，並警告不得再進入我國禁限制水域作業，否則將加重裁罰金額，甚至沒入漁船。

第三海巡隊表示：中部海域時有大陸漁船伺機越界捕魚，為保護我國海域資源，海巡署要求各海域艦船艇超前部署，艦隊分署與中部分署不定時規劃聯合威力掃蕩行動，並由海巡署第四巡防區統籌指揮海上艦艇及岸際雷達監控海上目標；也呼籲民眾若發現海上任何不法，可撥打海巡118免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即調派線上艦船艇趕往查處。

一艘陸船日前在台中外海越界捕魚，海巡人員押回重罰320萬元，今天驅離出境。圖／海巡署提供
一艘陸船日前在台中外海越界捕魚，海巡人員押回重罰320萬元，今天驅離出境。圖／海巡署提供
一艘陸船日前在台中外海越界捕魚，海巡人員押回重罰320萬元，今天驅離出境。圖／海巡署提供
一艘陸船日前在台中外海越界捕魚，海巡人員押回重罰320萬元，今天驅離出境。圖／海巡署提供

海巡署 驅離

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