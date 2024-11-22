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高雄湖內1死2傷槍擊案 嫌犯開槍影像曝光

聯合報／ 記者石秀華林保光／高雄即時報導

高雄市湖內區今天凌晨發生槍擊案，造成1死2傷，警方調閱監錄系統，發現涉案的賴姓男子疑1車內有4、5人，影像曝光，正追緝涉案人。

據了解，林姓男子（37歲）借賭債28萬元給綽號「阿龍」的男子，已由賴姓男子（47歲）和另名外1人各幫阿龍還10萬元，僅剩8萬元未還，賴姓男子才約林姓男子到蘇姓男子（44歲）到湖內區正義一路租處談判。林男因朋友周姓男子（32歲）夫妻住在附近，載周夫婦一起赴約。

警方調閱相關監錄影像，發現賴姓男子乘1輛白色BMW轎車到場，賴先下車進屋，沒多久又出來，與2名蒙面的同夥拿球棒再進屋，不久出來便上車逃逸。

警方根據影像，研判賴所乘BMW轎車內，包括開車的人應該有4、5人。警方查出賴住台南市仁德區，正追緝他與同夥到案。

警方調查，賴姓男子持槍進屋，涉嫌拿槍柄毆打林姓男子，雙方衝突後，賴開槍擊中林姓、蘇姓、周姓3男子，蘇腹部中彈，轉送高雄榮總後不治，周男送成大醫院，暫已脫險，林送往義大醫院才發現手臂也中彈。

高雄市湖內區正義一路槍擊案，造成1死2傷。記者林保光／翻攝
高雄市湖內區正義一路槍擊案，造成1死2傷。記者林保光／翻攝
高雄市湖內區正義一路槍擊案，警、消正搶救傷者。記者林保光／翻攝
高雄市湖內區正義一路槍擊案，警、消正搶救傷者。記者林保光／翻攝

BMW 成大醫院 槍擊

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