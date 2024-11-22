賴清德海軍基地剪綵 巧！連兩年兩次到高雄都遇槍擊案

賴清德總統今天上午10時10分許至海軍左營主持「水星營區完工啟用典禮」；但高雄今晨治安不平靜，湖內區發生一起疑8萬元賭債糾紛的民宅槍擊案，3男中彈，釀1死2傷；巧合的是，去年10月間，時任總統的蔡英文和副總統賴清德分別到高雄宮廟參香，當天也發生因詐團黑吃黑，在宮廟前開槍釀3人受傷的槍擊案。

高雄市從去年10月迄今，1年內共發生3起重大槍擊案，造成2死慘劇；今天凌晨1時許37歲林姓男子（37歲）因曾借一筆28萬元賭債給綽號「阿龍」的男子，阿龍已還20萬元，尚有8萬元未還，林男應賴男邀約，前往湖內區正義一路44歲蘇姓男子所承租的透天樓房，協商所剩的8萬元債務。

林男帶著周姓男子（32歲）及周的林姓妻子一同前往助陣赴約。未料，賴姓男子與3名同夥下車，雙方都還未談及還債之事即在屋內起口角衝突，賴的同夥3人持球棒入內毆打林男，賴掏槍朝在場的蘇男及周男開槍，導致蘇男腹部中彈，周姓男子左胸中彈，疑其中1發子彈貫穿後，再打中林的右手，屋內1樓血跡斑斑，賴等人隨即乘車逃逸。

蘇姓男子經送醫急救，今天上午7時許不治。周姓男子胸部中彈，送台南成大醫院，在加護病房觀察、林姓男子頭部遭球棒打傷，送醫治療時，才發現右手也疑遭貫穿的子彈打中。

除湖內區今晨發生槍擊案外，今年8月15日在高雄市左營區明華一路某桌遊店外，屏東縣崁頂鄉代會主席楊芷瑜的丈夫、綽號「鴨頭」的陳姓男子，遭35歲的楊姓男子開10槍狙擊，送醫不治。

35歲的楊男在案發後向左營警分局投案，也稱是為了50萬元賭債而殺人。警檢懷疑幕後有人指使楊埋伏狙殺陳，但是楊經羈押調查，仍稱是自己為賭債殺陳，沒人指使；警方迄今未查到幕後指使者。

去年10月15日，高雄梓官區青龍宮前發生槍擊案，原以為是宮廟糾紛及雙方人馬先在舞廳衝突，最後警方查出是詐騙集團為了成員私吞260萬元贓款，爆發內鬨所引發的槍戰，讓無辜廟公中彈，又現場有2名詐團成員人也受槍傷。

後警方查出當天凌晨4時許，25歲吳姓男子和10多名同夥，在舞廳碰到同為詐團成員的林姓男子，因吳男質疑林男旗下「車手」私吞260萬元贓款，雙方爆發衝突。

林男遭痛毆後被10餘人押走，林的身邊友人逃跑後，找來林姓、賴姓、呂姓3名少年助陣，才引發後續的青龍宮槍擊案。後警方查出，整起槍擊案疑為詐團贓款分配不均惹禍，陸續逮獲涉案16人，在持槍的3名少年身上，起獲4把長、短槍。