刑事局南打破獲詐團車手16人 律師偽造委任狀刺探案情

刑事局南部打擊犯罪中心查緝詐騙集團，發現魏姓律師涉嫌偽刻落網車手的家屬印章，簽署不實委任狀，疑利用陪詢刺探案情。台南地檢署檢察官帶隊搜索律師事務所，拘捕魏姓律師到案，查辦涉嫌偽造文書，複訊後以40萬元交保。

刑事局南打中心與台南市警永康分局、高雄市警左營分局等單位，查緝朱姓男子（22歲）為首的假投資詐欺集團，今年1月至9月間，分別在高雄、屏東、台南、花蓮等地，緝捕15名車手到案，朱姓男子藏匿於柬埔寨，直到9月中旬中秋節假期返台才落網。

據了解，朱男在境外涉嫌指揮台灣車手，向受騙人面交取詐款及洗錢，受騙人約數十人，損失至少3000萬元。朱男等5人經台南地檢署複訊後，聲押獲准。檢警深入追查全案時，得悉詐團遇集團成員落網，便指定魏姓律師涉嫌偽刻當事人家屬印章，簽署不實委任狀，利用陪詢時筆記案情。